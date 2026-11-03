El Salvador se compromete con políticas económicas “prudentes", según el FMI

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El FMI proyecta un crecimiento del producto interno bruto (PIB) salvadoreño del 4,5 %, una tasa superior al 3,9 % y al 2,6 % de 2025 y 2024, respectivamente, según el Banco Central de Reserva de país centroamericano.

Por Agencia EFE El primer subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dan Katz, dijo que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, sostuvo su compromiso con mantener "políticas macroeconómicas prudentes” en El Salvador, un país cuyo "crecimiento sigue superando las expectativas y se ha mantenido sólido a pesar de las recientes crisis". El FMI proyecta un crecimiento del producto interno bruto (PIB) salvadoreño del 4,5 %, una tasa superior al 3,9 % y al 2,6 % de 2025 y 2024, respectivamente, según el Banco Central de Reserva de país centroamericano.

En una declaración difundida por el FMI al término de una visita a El Salvador, Katz expresó que pudo “constatar de primera mano el notable progreso del país en el fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica y la creación de mejores condiciones para la inversión privada y la generación de empleo". "Las mejoras sostenidas en materia de seguridad y la continua implementación del programa de las autoridades, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, están impulsando la confianza y contribuyendo a elevar el nivel de vida", afirmó. Esta vista se da en el marco del acuerdo alcanzado en diciembre de 2024 entre el país centroamericano y el FMI por un monto de US$1.400 millones para fortalecer la sostenibilidad fiscal y externa. Katz agregó que en una reunión el presidente Bukele "reiteró su compromiso con políticas macroeconómicas prudentes y con la profundización de las reformas del programa para consolidar estos logros".