Empresario Dionisio Gutiérrez recibe el "Premio Enrique V. Iglesias" de CEAPI

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El reconocimiento distingue la trayectoria empresarial del empresario guatemalteco, así como su contribución al desarrollo económico, la inversión productiva y el fortalecimiento del espacio empresarial iberoamericano. Junto a Gutiérrez fue premiado el empresario brasileño André Esteves.

Por revistaeyn.com El Palacete de los Duques de Pastrana acogió un encuentro con el Rey Felipe VI, durante la cual se ha hecho acto de entrega de la XI y XII ediciones del Premio Enrique V. Iglesias de CEAPI al guatemalteco Dionisio Gutiérrez, presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo, y al brasileño André Esteves, chairman de BTG Pactual. El reconocimiento, que lleva el nombre de quien fuera primer secretario general Iberoamericano y es presidente de honor de CEAPI, Enrique V. Iglesias, distingue la trayectoria empresarial de Gutiérrez y Esteves, así como su contribución al desarrollo económico, la inversión productiva y el fortalecimiento del espacio empresarial iberoamericano.

Durante la ceremonia, el Rey hizo entrega de la estatuilla a los dos empresarios iberoamericanos galardonados. Al acto también asistieron miembro de la Junta Directiva de CEAPI, encabezada por su presidenta, Núria Vilanova, y por su secretaria General, Ana Pastor. Además, contó con la presencia de diversas autoridades institucionales de ámbito internacional, entre ellas el presidente de la República de Guatemala, Bernardo Arévalo, y el jefe de Gobierno del Principado de Andorra, Xavier Espot. Dionisio Gutiérrez subrayó que “Iberoamérica no es lo que hoy parece. Es, sobre todo, lo que aún puede llegar a ser. Su futuro dependerá de que aparezcan próceres dispuestos a levantarla, ciudadanos decididos a sostenerla, empresarios capaces de financiarla e intelectuales honestos para pensarla”. Andrés Esteves destacó que “este premio es un simbolismo de la integración Iberoamericana, que es uno de los beneficios de la globalización. Promovemos esa integración, muy importante para nuestra sociedad”.