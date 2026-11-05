Portugal pierde con Cristiano Ronaldo a su mayor activo comercial

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Un estudio realizado por el IPAM en 2025 estimó el valor potencial de la marca CR7 en 850 millones de euros, un 325 % más que en 2020, y le otorgó 88 puntos sobre 100 en su índice de reputación deportiva, con la máxima puntuación en ingresos y redes sociales.

Por Agencia EFE La salida de Cristiano Ronaldo de la selección portuguesa supone la pérdida de su mayor activo comercial individual y de uno de los principales escaparates internacionales del país, aunque no implica necesariamente una caída significativa de los ingresos federativos, afirmó el experto en marketing deportivo Daniel Sá. "La FPF no pierde su producto. Pero pierde probablemente el mayor activo individual que haya estado asociado a ese producto", señaló el director del Instituto Português de Administração de Marketing (IPAM) de Oporto, en referencia a la Federación Portuguesa de Fútbol.

Sá consideró que el peso de la marca Cristiano Ronaldo en la proyección internacional de la selección es "extraordinario y difícilmente replicable por otro jugador portugués a corto plazo". El especialista recordó que un estudio realizado por el IPAM en 2025 estimó el valor potencial de la marca CR7 en 850 millones de euros, un 325 % más que en 2020, y le otorgó 88 puntos sobre 100 en su índice de reputación deportiva, con la máxima puntuación en ingresos y redes sociales. Según explicó, Ronaldo ya superaba entonces los mil millones de seguidores acumulados en sus redes, lo que lo convertía en "una plataforma de comunicación global por sí mismo". "Portugal no pierde sólo a un jugador extraordinario. Pierde también a uno de los mayores amplificadores internacionales de la marca Portugal de las últimas dos décadas", sostuvo.