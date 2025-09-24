Bayer refuerza estrategia regional entrando al negocio de salud digestiva desde Costa Rica

Empresas & Management

La llegada simultánea de ambos productos marca el inicio de una nueva categoría en la región: soluciones digestivas de base natural, con evidencia clínica robusta, orientadas a mejorar calidad de vida, reducir intervenciones médicas repetidas y disminuir la presión sobre los sistemas de salud.

Por revistaeyn.com Bayer expande su presencia en la región centroamericana. La empresa presentó su nueva línea terapéutica para salud digestiva, con dos productos diseñados para abordar algunas de las dolencias más frecuentes, persistentes y costosas para los sistemas de salud: la diarrea infantil y los trastornos gastrointestinales funcionales en adultos. En países como Costa Rica, las diarreas agudas siguen entre las principales causas de consulta pediátrica. Muchos de estos episodios son tratados aún con antibióticos, a pesar de que gran parte tienen origen viral. La llegada de dos nuevos productos marcan el inicio de una nueva categoría en la región: soluciones digestivas de base natural, con evidencia clínica robusta, orientadas a mejorar calidad de vida, reducir intervenciones médicas repetidas y disminuir la presión sobre los sistemas de salud.

La llegada la hace con: Iberoflora Niños, una cepa probiótica basada en la cepa Lacticaseibacillus rhamnosus GG (LGG), e Iberogast, una fórmula fitoterapéutica de origen alemán que combina seis extractos herbales para el tratamiento multisíntoma del tracto gastrointestinal. “LGG ha demostrado acortar la duración de la diarrea y reducir su severidad cuando se administra de forma temprana. Además, tiene un impacto positivo en la recuperación de la microbiota intestinal sin efectos adversos reportados”, indicó el Dr. Guillermo Álvarez Calatayud, pediatra y catedrático español. El ingreso de Bayer a la categoría de salud digestiva se apoya en una estrategia de innovación con base científica y propósito claro: ofrecer soluciones accesibles, efectivas y con buen perfil de seguridad para problemas digestivos comunes. Con estos nuevos medicamentos, Bayer busca contribuir a un manejo racional de la salud digestiva y facilitar mejores decisiones para pacientes, profesionales y sistemas públicos.

Trastornos digestivos funcionales: un problema común, pero invisible