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BCR elevó hasta a 5% la previsión de crecimiento de El Salvador para 2026

Uno de los principales indicadores que respaldan esta mejora es el Índice de Volumen de la Actividad Económica (IVAE), que en junio registró un incremento interanual de 5,2%.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El Banco Central de Reserva (BCR) elevó de manera significativa su perspectiva de crecimiento económico para El Salvador en 2026 y ahora estima que el Producto Interno Bruto (PIB) podría expandirse entre 4,5% y 5%, impulsado por el buen desempeño de distintas actividades productivas y una mayor dinámica de la inversión. La nueva proyección representa una revisión al alza frente al escenario planteado en abril, cuando la institución estimaba una expansión de entre 3% y 3,5%.

El ajuste responde a los resultados observados durante el primer semestre del año, que muestran un ritmo de actividad superior al previsto inicialmente. Uno de los principales indicadores que respaldan esta mejora es el Índice de Volumen de la Actividad Económica (IVAE), que en junio registró un incremento interanual de 5,2%. Con este resultado, el indicador acumuló un crecimiento promedio de 4,6% durante los primeros seis meses de 2026, por encima del 3% registrado en igual período de 2025. El comportamiento del IVAE estuvo sustentado en ocho de sus nueve componentes. La construcción encabezó el crecimiento con una expansión de 10,7%, favorecida por la ejecución de proyectos residenciales, comerciales y de infraestructura pública, así como por una mayor disponibilidad de financiamiento. El consumo aparente de cemento también reflejó esta tendencia, con un aumento anual de 13,1% en junio. Las actividades inmobiliarias crecieron 7,1%, mientras que los servicios gubernamentales avanzaron 8%. En este último caso, el resultado estuvo relacionado con la ampliación de servicios de salud, vacunación, conectividad educativa y programas de formación.