Tesla prevé ampliar su flota de robotaxis en los próximos meses

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El consejero delegado de Tesla, Elon Musk, señaló que el servicio Robotaxi todavía no tendrá un efecto significativo en los resultados del actual trimestre, pero calculó que su impacto empezará a ser perceptible en el segundo trimestre de 2027.

Por revistaeyn.com Tesla aseguró que ve posible ampliar su flota de robotaxis a millones de unidades durante los próximos meses y anticipó que este negocio empezará a tener un impacto apreciable en los resultados de la compañía a partir del segundo trimestre de 2027. Durante la conferencia con analistas posterior a la presentación de sus resultados trimestrales, el responsable de conducción autónoma de Tesla, Ashok Elluswamy, afirmó que la empresa tiene "un camino claro" para ampliar su flota hasta alcanzar millones de vehículos, aunque no especificó el calendario ni los mercados en los que se produciría el despliegue.

El consejero delegado de Tesla, Elon Musk, señaló que el servicio Robotaxi todavía no tendrá un efecto significativo en los resultados del actual trimestre, pero calculó que su impacto empezará a ser perceptible en el segundo trimestre de 2027 y que el negocio adquirirá una importancia considerable para la compañía en la segunda mitad de ese. Tesla, que inició recientemente el servicio con su vehículo autónomo Cybercab en la ciudad texana de Austin (EE.UU.), anunció además que en noviembre comenzará a operar esos vehículos en Dallas y que antes de finales de año pretende extender el servicio a otras ciudades. La empresa espera también incorporar en torno al segundo trimestre de 2027 los primeros vehículos particulares de sus clientes a la flota de Robotaxi, aunque deberá adaptar su funcionamiento a las zonas de operación y los sistemas de gestión del servicio. Tesla indicó que durante el resto de 2026 pretende ampliar progresivamente el servicio hasta ofrecerlo las 24 horas del día, extenderlo a carreteras de mayor velocidad y operar en una mayor variedad de condiciones meteorológicas.