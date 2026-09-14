Honduras eleva sus exportaciones a US$7.918 millones a julio

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El crecimiento estuvo impulsado principalmente por mayores volúmenes de productos como café, banano, aceite de palma y productos de hierro o acero, además del aporte de las exportaciones de productos reciclados y oro.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com Las exportaciones de bienes de Honduras alcanzaron US$7.918,0 millones entre enero y julio de 2026, un incremento de US$200.3 millones, equivalente a 2,6 %, frente a los US$7.717,7 millones registrados en el mismo período de 2025, informó el Banco Central de Honduras (BCH). El crecimiento estuvo impulsado principalmente por mayores volúmenes de productos como café, banano, aceite de palma y productos de hierro o acero, además del aporte de las exportaciones de productos reciclados y oro, favorecidas por condiciones internacionales de precios más favorables.

El café se mantuvo como uno de los principales motores del comercio exterior hondureño. Las ventas del grano sumaron US$2.016,5 millones, US$12,1 millones más que un año antes. El resultado estuvo asociado a un aumento de 17,6 % en el volumen exportado, equivalente a 969.100 sacos de 46 kilogramos. Según el BCH, la recuperación de la actividad cafetalera fue favorecida por mejores prácticas agrícolas y condiciones climáticas propicias. Estados Unidos, Alemania y Bélgica destacaron entre los principales mercados de destino. El banano registró uno de los mayores incrementos porcentuales. Sus exportaciones alcanzaron US$286,6 millones, 39,4% más interanual, impulsadas por un aumento de 27% en los volúmenes enviados. Estados Unidos concentró 94,2% de estas ventas, mientras el precio internacional promedio aumentó 9,7%. También sobresalieron los envíos de aceite de palma, que totalizaron US$261,6 millones, un alza de 24,7%, debido principalmente a un incremento de 27,2% en el volumen exportado. Los camarones, por su parte, generaron US$163.1 millones, 8,9% más, mientras que las exportaciones de oro crecieron 27,9%, hasta US$168,8 millones, apunta el BCH.