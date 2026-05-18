Café y banano fortalecen las exportaciones hondureñas en el primer trimestre

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Las ventas al exterior del aromático sumaron US$1.129,7 millones, equivalentes a un crecimiento de 30,2 % interanual, asociado al aumento de 38,6 % en los volúmenes exportados, equivalente a 942.400 sacos adicionales de 46 kilogramos.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com Las exportaciones de Honduras mostraron un sólido dinamismo durante el primer trimestre. Entre enero y marzo de este año, las exportaciones totales de bienes alcanzaron US$3.612,2 millones, lo que representó un incremento interanual de US$372,3 millones respecto al mismo período de 2025, según datos del Banco Central de Honduras (BCH). El principal motor de este crecimiento fue el café, aunque también influyeron mayores envíos de productos reciclados, hierro, acero, aluminio, banano y aceite de palma, además de mejores precios internacionales del oro.

El informe detalla que el déficit comercial de bienes se situó en US$1,419.6 millones, una reducción de US$49.1 millones frente al primer trimestre del año anterior. Este resultado respondió al mayor dinamismo exportador, aunque parcialmente compensado por el incremento de las importaciones, especialmente de equipo de transporte y suministros industriales. El café se consolidó como el principal producto de exportación hondureño. Las ventas al exterior del aromático sumaron US$1.129,7 millones, equivalentes a un crecimiento de 30,2 % interanual. El BCH explicó que este desempeño estuvo asociado al aumento de 38,6 % en los volúmenes exportados, equivalente a 942.400 sacos adicionales de 46 kilogramos. Estados Unidos se mantuvo como el principal comprador del café hondureño, absorbiendo el 37,1 % del valor exportado. Asimismo, se registró una mayor demanda desde Europa, particularmente de Alemania, Bélgica, Italia, Suecia y Países Bajos. “El desempeño se vio favorecido por el aumento de la productividad, impulsada por eventos climáticos favorables y la adopción de mejores prácticas agrícolas”, indicó el BCH en su reporte trimestral.

BAJA EL PRECIO INTERNACIONAL

No obstante, el precio promedio internacional del café registró una caída interanual de 6,1 %, situándose en US$333.76 por saco de 46 kilogramos, debido a una mayor oferta global y ajustes en las expectativas del mercado internacional. El banano también reportó un crecimiento importante. Las exportaciones de esta fruta alcanzaron US$122.3 millones, un alza de 36 % respecto al primer trimestre de 2025. El BCH atribuyó este comportamiento al aumento en los volúmenes enviados hacia Estados Unidos, favorecido por mayores inversiones y expansión de áreas cultivadas. Por su parte, las exportaciones de materiales reciclados crecieron 51,6 %, hasta US$110.1 millones, impulsadas por mejores precios internacionales y una mayor demanda de desperdicios metálicos en el mercado estadounidense.