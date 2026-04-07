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Bill Ackman desafía la valoración de Universal Music con una oferta de US$64.000M

Pershing Square lanzó una propuesta no vinculante para adquirir Universal Music Group y relocalizar su centro bursátil en Nueva York. La operación pone a prueba una tesis de mercado: que el mayor grupo discográfico del mundo sigue cotizando por debajo del valor real de sus activos.

Por: revistaeyn.com - Agencias Bill Ackman acaba de convertir una vieja tesis de mercado en una jugada corporativa concreta: si Universal Music Group vale más de lo que refleja hoy su cotización, la forma más directa de probarlo es intentar comprarla. El fondo Pershing Square (fundado por Ackman en 2004) presentó este martes una oferta no vinculante para adquirir la totalidad de Universal Music Group (UMG) en una transacción valuada en 55.000 millones de euros, equivalentes a unos US$64.000 millones. La propuesta combina efectivo y acciones y contempla, además, una reorganización societaria que llevaría a la compañía a cotizar en la Bolsa de Nueva York. La oferta no solo sacude a la industria musical global. También reabre una discusión más profunda en los mercados: si UMG, pese a su liderazgo y la fortaleza de su catálogo, sigue siendo un activo insuficientemente valorado por la plaza en la que cotiza.

Tesis de Pershing

Pershing propone pagar 5,05 euros en efectivo por acción más 0,77 acciones de una nueva sociedad por cada título de Universal. En conjunto, la oferta valora cada acción en 30,4 euros, con una prima significativa respecto de los niveles previos a la noticia. Pero, el corazón del movimiento no está solo en el precio, sino en la reubicación financiera que plantea Ackman. La estructura prevé fusionar UMG con Pershing Square SPARC Holdings para crear una nueva compañía —provisoriamente denominada New UMG— con cotización principal en Nueva York. La tesis es: que Universal, como activo global de propiedad intelectual, podría obtener una valoración más alta si pasa a ser leída por el ecosistema de capital estadounidense, donde los inversores suelen premiar con múltiplos más exigentes a compañías vinculadas a contenido, plataformas y activos intangibles. En otras palabras, Ackman no está proponiendo reinventar Universal. Está proponiendo cambiar el mercado desde el cual se la valora.

Universal, más allá de la música

Por qué Universal importa más allá de la música. UMG no es solo la mayor discográfica del mundo. Es, en términos financieros, uno de los grandes propietarios globales de propiedad intelectual cultural. Su negocio combina música grabada, publishing, licencias y monetización de catálogo en una escala difícil de replicar. En un entorno donde la música se monetiza no solo vía streaming, sino también en redes sociales, video corto, gaming, publicidad y plataformas de fans, el valor de esos activos se volvió más transversal y más defensivo. Eso explica por qué Ackman lleva tiempo sosteniendo que el mercado no termina de reflejar adecuadamente la calidad del activo. La apuesta de Pershing Square parte de esa lectura: que Universal no necesita un cambio de negocio para valer más, sino un nuevo marco de valoración.

El desafío real está en los accionistas