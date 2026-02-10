Millicom y el fondo NJJ compran Movistar Chile

Empresas & Management

La operación, estructurada en hasta US$200 millones y con una fuerte reingeniería financiera, marca la salida definitiva de Telefónica del mercado chileno y consolida la expansión regional de Millicom.

Por revistaeyn.com / Agencias Millicom International Cellular y el fondo de inversión francés NJJ acordaron la adquisición de Movistar Chile, filial de Telefónica, en una transacción que contempla un desembolso inicial de US$50 millones y una contraprestación adicional de hasta US$150 millones, sujeta a la creación de valor del negocio. El acuerdo se enmarca en la estrategia de desinversión de Telefónica en Hispanoamérica y refuerza el posicionamiento regional de Millicom en América Latina.

La nueva sociedad controlante estará compuesta por un 51 % de NJJ —vehículo de inversión del empresario francés Xavier Niel— y un 49 % de Millicom, operador con sede en Luxemburgo que opera en la región bajo la marca Tigo. A pesar de su participación minoritaria inicial, Millicom será responsable de la operación desde el primer día y aplicará su modelo operativo para estabilizar y fortalecer el activo. Transacción condicionada por la deuda El bajo monto del pago inicial se explica por la elevada carga financiera de Movistar Chile. La filial arrastra una deuda que se ubica entre los US$570 y US$580 millones, lo que condicionó la estructura del acuerdo. De hecho, Telefónica deberá aportar al cierre 79.000 millones de pesos chilenos (unos US$92 millones) para asegurar la estabilidad del balance y atender ciertos compromisos financieros. Según detalló Millicom en un comunicado, ni la deuda existente ni los pagos futuros asociados a la operación tendrán recurso contra Millicom, ya que serán atendidos con los flujos de caja del propio negocio adquirido. Asimismo, mientras dure la propiedad conjunta, Movistar Chile no será consolidada en los estados financieros del operador regional, preservando así la flexibilidad financiera del grupo. La contraprestación adicional de hasta US$150 millones dependerá de la evolución operativa y financiera de la compañía en los próximos años, en línea con un esquema de "earn-out" habitual en adquisiciones de activos con desafíos estructurales. Opciones cruzadas y horizonte de largo plazo El acuerdo contempla un esquema de opciones que define el futuro accionario de la compañía. Millicom tendrá la posibilidad de adquirir la participación de NJJ en el quinto o sexto año posterior al cierre, a una valoración basada en los múltiplos bursátiles vigentes de Millicom, con un descuento del 10 %, y pagadera en acciones. En caso de que Millicom no ejerza esa opción, NJJ podrá adquirir el 49 % en manos de su socio bajo condiciones similares.