Empresas & Management

Warner Bros. rechaza la oferta de Paramount y refuerza su apuesta por Netflix

El directorio de Warner considera “inferior y riesgosa” la propuesta hostil de Paramount Skydance y defiende el acuerdo vinculante con Netflix como la vía más sólida para crear valor en el negocio global del streaming y el entretenimiento.

Por revistaeyn.com /Agencias La batalla por el control de Warner Bros. Discovery (WBD) entra en una fase decisiva. El consejo de administración del conglomerado rechazó por unanimidad la última oferta de adquisición presentada por Paramount Skydance, al considerar que es inferior en valor, certidumbre y viabilidad frente al acuerdo de fusión alcanzado con Netflix, una operación que podría redefinir el mapa global del entretenimiento y el streaming.

En un comunicado oficial, Samuel A. Di Piazza Jr., presidente del consejo de Warner Bros. Discovery, afirmó que la propuesta revisada de Paramount —presentada el 22 de diciembre— “no supera en múltiples áreas clave” el acuerdo firmado con Netflix el pasado 5 de diciembre, y que además conlleva mayores riesgos de ejecución y cierre. Una oferta más alta en cifras, pero más débil en estructura Aunque sobre el papel la oferta de Paramount Skydance, valorada en US$108.400 millones (US$30 por acción en efectivo), supera el valor de la transacción con Netflix —estimada en US$82.700 millones incluyendo deuda—, el directorio de Warner sostiene que el componente financiero de la propuesta rival es frágil e incierto. Según la junta, la oferta de Paramount depende de una financiación de deuda extraordinaria, carece de protecciones suficientes para los accionistas en caso de que la operación no se concrete y podría ser modificada o retirada antes del cierre, al no tratarse de un acuerdo de fusión plenamente vinculante. “La propuesta de Paramount sigue sin ofrecer un valor suficiente ni garantías sólidas, y expone a nuestros accionistas a riesgos significativos”, señaló Di Piazza. La garantía Ellison, bajo cuestionamiento Uno de los puntos más sensibles del rechazo fue la supuesta garantía personal ofrecida por Larry Ellison, cofundador de Oracle y padre de David Ellison, CEO de Paramount. A finales de año, Ellison se comprometió públicamente a respaldar la operación con una garantía de US$40.400 millones, argumento central de Paramount para defender la solidez de su oferta.