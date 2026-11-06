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Bolsas de Asia sufren la peor caída desde 2020 a causa del sector IA

Las bolsas de Taiwán, Corea del Sur y Japón, muy expuestas al sector tecnológico, encabezaban las pérdidas bursátiles, mientras que en China las empresas cotizadas ya marcan el segundo volumen de recompra de sus propias acciones más alto de la historia, en un intento de transmitir confianza a los inversores ante la tendencia bajista.

Por Agencia EFE Las principales bolsas de Asia llegaron a caer hasta cerca de un 9 % en el que analistas consideran el peor desplome desde 2020, motivado por el sector de la inteligencia artificial (IA) ante el temor de que la victoria del Partido Demócrata en Estados Unidos amenace el auge de esta tecnología y la inversión en centros de datos. Las bolsas de Taiwán, Corea del Sur y Japón, muy expuestas al sector tecnológico, encabezaban las pérdidas bursátiles, mientras que en China las empresas cotizadas ya marcan el segundo volumen de recompra de sus propias acciones más alto de la historia, en un intento de transmitir confianza a los inversores ante la tendencia bajista.

Las caídas llegan después de que el índice Nasdaq se dejara un 5,52 % en Wall Street la víspera, arrastrado por las ventas de valores relacionados con la IA, en la peor jornada de la plaza neoyorquina desde el 2 de abril de 2025, cuando el presidente Donald Trump presentó su polémica política arancelaria. Aquí lo más destacado de la primera mitad de la jornada bursátil en Asia-Pacífico:

Taiwán roza el 9 % de pérdidas

El principal índice de la Bolsa de Taipéi, el Taiex, arrancó la sesión con caídas de hasta el 8,85 %, si bien se moderó poco después y para las 10:00 hora local (02:00 GMT) registraba un retroceso del 5,88 %. Firmas clave en la cadena de suministro de la IA registraban descensos generalizados durante los primeros compases de la sesión, incluidas TSMC (-5,36 %), Foxconn (-6,17 %), MediaTek (-6,21 %), Delta Electronics (-9,97 %) y ASE Technology (-9,97 %). El Gobierno taiwanés instruyó a la Comisión de Supervisión Financiera (FSC) "seguir de cerca la evolución" de los mercados y "decidir con flexibilidad en cualquier momento", con vistas a estabilizar la bolsa, recogió la agencia CNA. El Taiex acumula un descenso del 21,46 % respecto al máximo histórico alcanzado el pasado 6 de octubre.

Seúl abre con un desplome superior al 8 % y se modera

El indicador de referencia de la Bolsa de Seúl, el Kospi, arrancó la jornada con una caída superior al 8 %, aunque llegó a la media sesión algo más moderado, perdiendo cerca de un 4,5 %. El operador del parqué surcoreano, Korea Exchange, anunció a las 9:03 hora local (12:03 GMT) la suspensión de las negociaciones bursátiles durante 20 minutos, un mecanismo llamado 'circuit breaker', cuando el Kospi acumulaba una bajada de más del 8 %. El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, se dejaba por su parte un 4,18 %. Samsung Electronics, el mayor fabricante de chips de memoria del mundo, bajaba alrededor de un 3,5 % a media sesión, y su principal rival, SK hynix, caía en torno a un 6 %.