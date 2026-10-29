Samsung reporta ganancias récord de US$56.281 millones en tercer trimestre por IA

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Este beneficio neto supone además un récord trimestral para Samsung, al superar en un 4,9 % los 71,6 billones de wones (US$53.723 millones) registrados en el segundo trimestre de este año, que ya habían representado un máximo histórico para la compañía.

Por Agencia EFE El fabricante de chips Samsung Electronics reportó un beneficio neto récord de 75,1 billones de wones (US$56.281 millones) en el tercer trimestre de 2026, gracias a la firme demanda global de semiconductores en medio del auge de la inteligencia artificial. La cifra supone un aumento interanual del 515 %, frente a los 12,2 billones de wones (US$9.147 millones) registrados en el mismo período del año anterior, según detalló la firma surcoreana en un resumen de sus resultados.

Este beneficio neto supone además un nuevo récord trimestral para Samsung, al superar en un 4,9 % los 71,6 billones de wones (US$53.723 millones) registrados en el segundo trimestre de este año, que ya habían representado un máximo histórico para la compañía. El beneficio operativo del gigante tecnológico llegó a un máximo histórico de 107,4 billones de wones (US$80.553 millones) entre julio y septiembre, frente a los 12,2 billones de wones (US$9.147 millones) del mismo período del año pasado, lo que supone una subida del 783 %. La facturación por ventas volvió a registrar un récord trimestral de 195,3 billones de wones (US$146.402 millones), un 127 % más que en el tercer trimestre de 2025. La división de semiconductores obtuvo un beneficio operativo de 106,5 billones de wones (US$79.835 millones), compensando las pérdidas operativas de 800.000 millones de wones (unos US$600 millones) en el sector de dispositivos electrónicos (DX), que incluye telefonía móvil y televisores.