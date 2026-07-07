SpaceX entra en índice Nasdaq-100, pero baja en la bolsa

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La incorporación de la compañía al índice, que agrupa a las 100 mayores compañías no financieras cotizadas en el Nasdaq, se produce menos de un mes después de su debut bursátil, tras un cambio en las reglas del selectivo, que ahora permite incluir antes a compañías de gran capitalización recién cotizadas.

Por Agencia EFE La empresa aeroespacial SpaceX se incorporó al índice Nasdaq-100, lo que obligará a los fondos indexados que lo replican a comprar títulos de la compañía de Elon Musk, aunque sus acciones bajan un 5,7 % en bolsa porque los inversores habían anticipado la entrada en el selectivo y están aprovechando para recoger beneficios, según los expertos. La incorporación de la compañía al índice, que agrupa a las 100 mayores compañías no financieras cotizadas en el Nasdaq, se produce menos de un mes después de su debut bursátil, tras un cambio en las reglas del selectivo, que ahora permite incluir antes a compañías de gran capitalización recién cotizadas.

SpaceX salió a bolsa el pasado 12 de junio con una valoración cercana a los 1,7 billones de dólares y posteriormente alcanzó una capitalización de alrededor de 2,1 billones de dólares. Tras su entrada en el índice, sus acciones bajaban un 5,7 % y cotizaban a 151,28 dólares, frente a los 150 dólares fijados en su estreno en Wall Street. Pese a su elevada valoración, las estimaciones sitúan el peso de SpaceX dentro del Nasdaq-100 en alrededor del 1 %, ya que el índice ajusta la ponderación de las compañías según el número de acciones disponibles para negociar en el mercado, conocido como 'free float'. La compañía vendió menos del 5 % de sus acciones en su oferta pública inicial. Una parte significativa de los títulos permanece bloqueada y no puede ser vendida todavía por empleados e inversores previos a la salida a bolsa.