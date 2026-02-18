Caso Epstein: ExCEO de Victoria's Secret dice fue estafado y niega ser partícipe de delitos

POR EFE

El magnate minorista Les Wexner, exdirector ejecutivo de L Brands, la propietaria de la marca de lencería Victoria's Secret, dijo este miércoles al Congreso de EEUU que el delincuente sexual Jeffrey Epstein le "estafó" y negó ser partícipe de sus delitos.

Wexner, de 88 años, tuvo una larga amistad con el financiero acusado de tráfico sexual y quien se suicidó en prisión en 2019, pero durante una comparecencia ante un comité de la Cámara de Representantes en Ohio minimizó y lamentó esa relación, y aseguró que fue "embaucado".

"Déjenme ser muy claro: nunca presencié ni tuve conocimiento de la actividad criminal de Epstein. Nunca fui partícipe ni conspirador en ninguna de las actividades ilegales de Epstein. Para mi vergüenza y arrepentimiento, yo, como muchos otros, fui embaucado por un estafador de primera categoría", declaró.

Wexner, que contrató a Epstein para que gestionara su fortuna, no ha sido acusado de ningún cargo, pero aparece en un documento del FBI fechado en agosto de 2019, posterior al suicidio de Epstein, calificado de "conspirador" junto a otras personas, entre ellas Ghislaine Maxwell, condenada por tráfico sexual de menores.

El congresista Robert García, demócrata por California, y presente en la sesión, dijo a CNBC y otros medios que no creía las declaraciones de Wexner y aseveró que este era "el mayor benefactor" de Epstein.