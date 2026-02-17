Caso Epstein: Renuncias ejecutivas sacuden a Goldman Sachs y Hyatt

Empresas & Management

La salida de Kathryn Ruemmler en Goldman Sachs y el retiro de Thomas Pritzker en Hyatt se producen tras la publicación de correos en archivos divulgados por el Departamento de Justicia de EEUU, que exponen contactos con Jeffrey Epstein y su entorno.

Por revistaeyn.com La publicación de nuevos documentos vinculados al caso Jeffrey Epstein está provocando movimientos en la cúpula de grandes compañías globales. En los últimos días, dos renuncias concentraron la atención del mercado: la de Kathryn (Kathy) Ruemmler, principal ejecutiva jurídica de Goldman Sachs, y la de Thomas Pritzker, presidente ejecutivo del consejo de Hyatt Hotels.

Goldman Sachs informó que Kathy Ruemmler dejará su cargo como Chief Legal Officer y General Counsel el 30 de junio de 2026, tras la difusión de correos electrónicos incluidos en los archivos publicados por el Departamento de Justicia. Los mensajes divulgados reflejan una relación cercana con Epstein en años posteriores a su primera condena: en distintos intercambios, Ruemmler lo describió como un "older brother" (un "hermano mayor") y aparece refiriéndose a él como "Uncle Jeffrey" (tío Jeffrey). De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, los correos también documentan que recibió regalos costosos cuando trabajaba en el sector privado, incluidos bolsos de lujo y un abrigo de piel, y que parte del intercambio ocurrió mientras Epstein ya figuraba como delincuente sexual registrado. En declaraciones citadas por CBS News, el CEO David Solomon confirmó la renuncia y señaló que la aceptó y respetó la decisión; Ruemmler ocupaba además responsabilidades en el ámbito de riesgo reputacional dentro del banco.

Impacto en la cadena hotelera

Por su parte, Hyatt Hotels comunicó que Thomas Pritzker se retirará como executive chairman con efecto inmediato y que no buscará la reelección en la junta en la próxima asamblea anual de accionistas. Según AP, Pritzker emitió una declaración en la que expresó que lamenta su asociación con Epstein y Ghislaine Maxwell, y que su retiro busca proteger a la compañía en el contexto de la divulgación de los archivos. Los documentos liberados por el Departamento de Justicia incluyen correos en los que Epstein solicita asistencia relacionada con logística de viajes y reservas; reportes periodísticos señalan, por ejemplo, intercambios de 2018 sobre la coordinación de reservas para una mujer que viajaba por Asia. The Guardian informó además que el directorio designó al actual presidente y CEO Mark Hoplamazian como chair para suceder a Pritzker de forma inmediata.