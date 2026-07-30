Cervecera AB InBev gana en el primer semestre un 65% más que en el anterior

Por: EFE

Las ventas de la cervecera belgo-brasileña también aumentaron un 11,5%, desde los US$28.632 millones en los primeros seis meses de 2025, hasta los US$31.927 millones en el primer semestre de este año.

Los aumentos de la facturación en Europa, América Central y América del Sur, pudieron compensar las caídas en América del Norte y África, según precisó hoy el productor de marcas como Corona, Stella Artois y Budweiser.

El volumen de cerveza que vendió en América Central aumentó un 4,7%; Europa, Oriente Medio y África (EMEA), subió un 1,1% y en América del Sur un 0,5%. Por contra, en Asia, las ventas se redujeron un 2,8%, principalmente por la caída en China y en América del Norte un 1,8%, que se explica, en gran parte, por las pérdidas en Estados Unidos.

El resultado bruto de explotación (ebitda) aumentó hasta los US$11.375 millones, lo que supuso un incremento del 12% respecto a los seis primeros meses de 2025.

A su vez, el resultado neto de explotación (ebit) creció un 14,15%, hasta los US$8.667 millones. En cuanto al comportamiento de la multinacional en el segundo trimestre del año el beneficio neto aumentó más del doble, en concreto un 123,8% con respecto al mismo periodo del año anterior, desde los US$1.676 millones, hasta los US$3.751 millones.

Entre abril y junio, la facturación de AB InBev también aumentó un 11%, hasta los US$16.660 millones.

"Nuestro desempeño este trimestre refleja la fortaleza del sector cervecero y la ejecución consistente de nuestra estrategia. Mediante la inversión en nuestras grandes marcas y grandes plataformas, la innovación y la oferta de más opciones para más ocasiones, estamos fortaleciendo la relevancia cultural de nuestras marcas entre los consumidores", dijo el consejero delegado de AB InBev, Michel Doukeris.

Con respecto a lo que resta de año, la cervecera espera que su ebitda crezca en línea con sus perspectivas a medio plazo, es decir, entre un 4% y un 8%.