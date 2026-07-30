Panamá desarrollará la industria de semiconductores y microelectrónica

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La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) de Panamá hizo público ante otros entes del Gobierno, expertos y organismos internacionales de la materia, la 'Agenda Nacional de Tecnologías Avanzadas: Inteligencia Artificial, Semiconductores y Microelectrónica'.

Por Agencia EFE El Gobierno de Panamá lanzó una política pública para desarrollar en el país la industria de los semiconductores, la Inteligencia Artificial (IA) y la microelectrónica con el objetivo a largo de plazo de convertirla en un motor económico. "Los semiconductores, esos componentes diminutos que hacen funcionar desde un teléfono hasta un buque, se han convertido en el recurso estratégico más disputado del planeta. Frente a esa realidad, los países tienen dos caminos, prepararse o resignarse. Nosotros decidimos preparar", dijo el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) de Panamá hizo público ante otros entes del Gobierno, expertos y organismos internacionales de la materia, la 'Agenda Nacional de Tecnologías Avanzadas: Inteligencia Artificial, Semiconductores y Microelectrónica'. Considerada como una iniciativa de Estado diseñada para impulsar el desarrollo del país, la agenda se enfoca en dos vías que fueron desarrolladas con apoyo de universidades estadounidenses, según explicó el director de la secretaría tecnológica panameña, Eduardo Ortega Barría. Por un lado, la 'Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial' busca convertir al país en un centro logístico de innovación en inteligencia artificial en América Latina al promover el desarrollo de talento, infraestructura, gobernanza de datos, ética, ciberseguridad e inversión, según la información oficial. Mientras que la 'Estrategia Nacional de Microelectrónica y Semiconductores' pretende incorporar progresivamente a Panamá en la cadena global de valor de semiconductores y microelectrónica al priorizar el diseño, circuitos integrados, placas de circuito impreso, ensamblaje, empaquetado, y servicios logísticos.