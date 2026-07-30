KIA invertirá US$649 millones para producir en México su primer vehículo eléctrico

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La inversión generará 500 nuevos empleos este año y 1.500 empleos directos entre 2027 y 2030, además de fortalecer la integración de proveedores nacionales.

Por Agencia EFE La automotriz surcoreana KIA invertirá US$649 millones en México entre 2026 y 2028 para producir por primera vez en el país un vehículo totalmente eléctrico, el modelo EV3, anunció el Gobierno mexicano. La decisión, según señalaron autoridades, es una muestra de confianza en la economía nacional en un contexto de incertidumbre para la industria automotriz por los cambios regulatorios y comerciales en Norteamérica.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que la nueva línea de producción iniciará operaciones el próximo 4 de agosto en la planta de Pesquería, Nuevo León, donde actualmente se fabrican otros modelos de la compañía. "Es una inversión importante de US$649 millones", afirmó el funcionario, al señalar que el proyecto permitirá trasladar a México la producción de un vehículo que hasta ahora se ensamblaba en Corea del Sur. Ebrard explicó que la inversión generará 500 nuevos empleos este año y 1.500 empleos directos entre 2027 y 2030, además de fortalecer la integración de proveedores nacionales. "Tiene un contenido nacional elevado, ya al día 4 de agosto el contenido nacional será casi el 27 % y eso va a ir aumentando", señaló. El secretario subrayó que la decisión de KIA se alinea con los objetivos del Plan México, la estrategia industrial impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para incrementar el contenido nacional de las manufacturas y atraer inversiones de alto valor agregado.