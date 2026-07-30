Samsung alcanza ganancias récord de US$49.000 millones en segundo trimestre por IA

El fabricante de chips Samsung Electronics alcanzó un beneficio neto récord de 71,6 billones de wones (unos US$49.000 millones), en el segundo trimestre de 2026, impulsado por la fuerte demanda global de semiconductores para inteligencia artificial (IA).

Esta cifra supone un aumento del 1.300 % respecto del mismo periodo del año anterior, cuando el beneficio neto de la firma surcoreana fue de 5,12 billones de wones, según detalló Samsung en su informe financiero.

El beneficio operativo del gigante tecnológico surcoreano ascendió a un máximo histórico de 89,5 billones de wones entre abril y junio, en comparación con los 4,7 billones de wones registrados en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento del 1.800 %.

La facturación por ventas registró además un récord trimestral de 171,5 billones de wones, es decir, casi un 130 % más que en el segundo trimestre de 2025.