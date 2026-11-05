El Salvador: Hotel Real InterContinental avanza en su plan de renovación

Por revistaeyn.com
El hotel Real InterContinental San Salvador concluyó en octubre de 2026 una nueva etapa de renovación de sus instalaciones, un proceso que comenzó en julio de 2025 e incluyó cambios en restaurantes, espacios sociales, áreas de bienestar y salones para eventos.
La actualización de su infraestructura continuará durante 2027 con la remodelación de las habitaciones.
Los trabajos forman parte de la estrategia de modernización de Real Hotels & Resorts y abarcan distintas áreas del establecimiento. Entre las intervenciones realizadas figuran la renovación del lobby, la reubicación de la recepción, mejoras en la piscina y el gimnasio, así como la remodelación del Club InterContinental, situado en el octavo piso.
En el lobby se modificó la distribución de los espacios para ampliar las áreas de circulación y favorecer la entrada de luz natural mediante la elevación del techo central. El proyecto de diseño interior estuvo a cargo del estudio estadounidense Murphy Cramer.
Los cambios también alcanzaron la oferta gastronómica. El hotel renovó sus restaurantes Faisca do Brasil y Picasso Cocina de Arte, y en octubre incorporó NAU Sushi & Robatayaki, un nuevo establecimiento especializado en cocina japonesa que incluye sushi, coctelería y preparaciones de carnes, mariscos y vegetales mediante la técnica tradicional de parrilla con carbón.
A estos espacios se suma Zambra Lobby Bar & Coffee, que combina servicios de cafetería durante la mañana con opciones gastronómicas y coctelería en otros horarios. Faisca do Brasil mantiene su formato de rodizio brasileño, mientras que Picasso ofrece un menú actualizado de pizzas, pastas, carnes y otras especialidades.
En el área de bienestar, el establecimiento renovó las instalaciones de Presence Spa & Wellness Center, que cuenta con cabinas para tratamientos individuales y de pareja, sauna y espacios de relajación. También fueron intervenidos el gimnasio y el área de piscina, donde opera Azul Pool Bar. Estos servicios están disponibles para huéspedes y clientes externos.
La modernización comprendió además los salones destinados a reuniones empresariales y celebraciones sociales, instalaciones vinculadas a la actividad de turismo de negocios y eventos en San Salvador.
María José Escudero, gerente general del hotel, señaló que los cambios buscan adaptar los espacios y servicios a las expectativas de los huéspedes y del mercado local.
Por su parte, Fernando Poma, presidente de Real Hotels & Resorts, indicó que la siguiente fase está prevista para 2027 y se concentrará en las habitaciones, con lo que la empresa dará continuidad al proceso de actualización iniciado el año pasado.
“En El Salvador, la evolución del Real InterContinental continuará durante 2027, cuando está prevista una nueva etapa de remodelación de sus habitaciones, con el propósito de seguir modernizando la experiencia de hospedaje y complementar las mejoras realizadas en sus áreas públicas” explicó Poma.
El establecimiento también mantiene actividades de entretenimiento, música, gastronomía y deporte bajo el concepto "The Place to Be", mediante iniciativas como Tardeo, Zambra Sessions y RODA. Estas actividades forman parte de una estrategia para ampliar el uso de sus instalaciones entre residentes y visitantes, más allá del servicio de alojamiento.