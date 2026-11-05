El Salvador: Hotel Real InterContinental avanza en su plan de renovación

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Entre las intervenciones realizadas figuran la renovación del lobby, la reubicación de la recepción, mejoras en la piscina y el gimnasio, así como la remodelación del Club InterContinental, situado en el octavo piso.

Por revistaeyn.com El hotel Real InterContinental San Salvador concluyó en octubre de 2026 una nueva etapa de renovación de sus instalaciones, un proceso que comenzó en julio de 2025 e incluyó cambios en restaurantes, espacios sociales, áreas de bienestar y salones para eventos. La actualización de su infraestructura continuará durante 2027 con la remodelación de las habitaciones.

Los trabajos forman parte de la estrategia de modernización de Real Hotels & Resorts y abarcan distintas áreas del establecimiento. Entre las intervenciones realizadas figuran la renovación del lobby, la reubicación de la recepción, mejoras en la piscina y el gimnasio, así como la remodelación del Club InterContinental, situado en el octavo piso. En el lobby se modificó la distribución de los espacios para ampliar las áreas de circulación y favorecer la entrada de luz natural mediante la elevación del techo central. El proyecto de diseño interior estuvo a cargo del estudio estadounidense Murphy Cramer. Los cambios también alcanzaron la oferta gastronómica. El hotel renovó sus restaurantes Faisca do Brasil y Picasso Cocina de Arte, y en octubre incorporó NAU Sushi & Robatayaki, un nuevo establecimiento especializado en cocina japonesa que incluye sushi, coctelería y preparaciones de carnes, mariscos y vegetales mediante la técnica tradicional de parrilla con carbón.