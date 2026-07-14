Competitividad e inversión: El nuevo mapa de crecimiento global, según McKinsey

Empresas & Management

Para los líderes empresariales, entender dónde se sitúa su industria dentro de este nuevo mapa de inversión (y cuáles palancas están a su alcance) resulta clave para anticiparse a una competencia global que se redefine con rapidez.

Por: Revistaeyn.com El debate sobre competitividad suele apoyarse en largas listas de indicadores; el Banco Mundial, por ejemplo, contempla hasta 1.200 factores distintos. Sin embargo, existe una forma más directa de abordarlo: la inversión productiva. Las empresas invierten donde esperan competir con éxito, por lo que sus decisiones de inversión funcionan como un indicador adelantado de la producción, el empleo y el crecimiento futuros de un país o región. En ese contexto, el McKinsey Global Institute (MGI) analizó un conjunto de casos de inversión desde una perspectiva “bottom-up”, en sectores que van desde semiconductores y baterías hasta acero y centros de datos para inteligencia artificial, comparando las dinámicas de inversión en China, Europa y Estados Unidos. Los cambios geopolíticos actuales exigen una nueva cartografía de la competitividad, y frente a un debate que suele limitarse a llamados genéricos a “reducir la burocracia” o impulsar “reformas estructurales”, el informe de MGI propone un mapa detallado de qué inversiones ocurren, dónde y por qué.

Reseteando el GPS

Las empresas invierten donde esperan tener más éxito, y lo hacen cuando confían en que las condiciones del entorno hacen posible y rentable esa inversión. Esto convierte a la inversión en una buena medida de la competitividad actual de un país: al final, la competitividad se demuestra en la capacidad de un país para desbloquear inversión doméstica y atraer inversión global. La inversión no solo mide la competitividad actual de un país, sino que también fortalece su productividad, su prosperidad y su resiliencia frente a los cambios geopolíticos, al ampliar su capacidad de producción e innovación. Las economías avanzadas se han beneficiado durante décadas de este círculo virtuoso entre inversión y crecimiento, pero en los últimos 20 años ese motor se ha desacelerado. McKinsey Global Institute comparte las siguientes perspectivas sobre el nuevo mapa de la inversión productiva global: • La inversión se ha estancado en Europa, ha cambiado de orientación en Estados Unidos y se ha acelerado de forma notable en China, que incorpora cada año tres veces más activos productivos que Europa y Estados Unidos juntos, aunque con una rentabilidad de capital cerca de 40% inferior. Europa necesitará cerrar un déficit anual de inversión de 800 mil millones de euros, mientras que Estados Unidos necesita aumentar su inversión en manufactura para reducir la dependencia de importaciones. : • Los costos nivelados en Europa y Estados Unidos son, por lo general, al menos un 50% superiores a los de los países que hoy atraen la mayor parte de la inversión. La brecha frente a China ronda el 50% en manufactura (impulsada principalmente por unos salarios más altos sin mayor productividad) y llega casi 300% en I+D, donde la rapidez para llegar al mercado (time-to-market) es un factor determinante. Precios de energía, materias primas, subsidios implícitos y tipo de cambio amplían aún más esta diferencia. • Cerrar la brecha exigirá impulsar la productividad y la innovación, especializarse en industrias menos sensibles a costos, y políticas que garanticen condiciones de competencia más equitativas. Un aumento del 30% en productividad, la convergencia de los costos de equipamiento, energía y materiales, y la adopción de la denominada "velocidad China" en economías avanzadas podrían cerrar entre un 30% y 80% de la brecha, junto con mayor innovación y una revisión de las políticas industriales.

Qué alternativas quedan para América Latina