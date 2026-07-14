El Salvador: Se crearon 4.818 nuevas empresas industriales entre enero y junio

Por revistaeyn.com
El Producto Interno Bruto (PIB) industrial de El Salvador creció 4,4% durante el primer trimestre de 2026, reflejando la resiliencia y capacidad del sector para dinamizar la economía nacional, informó la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) en su Informe Económico.
A este desempeño se suma una Formación Bruta de Capital de US$3.078,2 millones, indicador que evidencia la continuidad de las inversiones destinadas a fortalecer la capacidad productiva y la competitividad empresarial.
La actividad industrial de El Salvador también continúa generando oportunidades para el desarrollo económico. Entre enero y junio se registró la creación de 4.818 nuevas empresas, mientras que las exportaciones industriales acumuladas a mayo alcanzaron US$2.635,8 millones, lo que representa US$40,8 millones adicionales respecto al mismo período del año anterior.
Asimismo, el financiamiento destinado al sector industrial ascendió a US$1.882,9 millones, con un crecimiento interanual del 11,4 %, reflejando la confianza en la capacidad de expansión del aparato productivo nacional, reporta la ASI.
"Este crecimiento confirma que las empresas industriales siguen apostando por expandirse. Para sostener ese dinamismo es indispensable avanzar en la agenda de competitividad: integración regional, acceso a mercados y trabajo conjunto entre el sector público y privado", señaló Karla Domínguez, de Inteligencia Industrial de la ASI.
Estos resultados se suman al desempeño registrado en 2025, cuando la industria contribuyó a la creación de 8.373 nuevas empresas, 2.868 nuevos empleos industriales, un crecimiento del 2,0% del PIB industrial y una Formación Bruta de Capital Fijo-Privada de US$8.848,9 millones, indicadores que evidencian el aporte estratégico del sector al crecimiento económico sostenible del país.
No obstante, la ASI advierte que el contexto internacional continúa presentando importantes desafíos para la competitividad de la industria salvadoreña. Estados Unidos se mantiene como el principal destino de las exportaciones nacionales, concentrando el 32,4% del total exportado, mientras que persisten riesgos asociados a la incertidumbre en las cadenas globales de suministro y al incremento de la competencia internacional, especialmente por productos provenientes de Asia.
Ante este escenario, la gremial considera prioritario fortalecer las condiciones que permitan consolidar el crecimiento industrial. Entre las acciones planteadas destacan el fortalecimiento del mercado nacional mediante una mayor participación de la industria en las compras públicas, la profundización de la integración económica regional a través de la armonización normativa y el fortalecimiento de la Unión Aduanera entre El Salvador, Guatemala y Honduras.
Asimismo, se subraya la importancia de ampliar el acceso al mercado estadounidense, incluyendo la gestión para que los productos salvadoreños que actualmente enfrentan un arancel recíproco del 10% puedan recibir un tratamiento arancelario del 0%, fortaleciendo así la competitividad de las exportaciones nacionales.