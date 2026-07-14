El Salvador: Se crearon 4.818 nuevas empresas industriales entre enero y junio

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Para sostener ese dinamismo "es indispensable avanzar en la agenda de competitividad: integración regional, acceso a mercados y trabajo conjunto entre el sector público y privado", advirtió la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI).

Por revistaeyn.com El Producto Interno Bruto (PIB) industrial de El Salvador creció 4,4% durante el primer trimestre de 2026, reflejando la resiliencia y capacidad del sector para dinamizar la economía nacional, informó la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) en su Informe Económico. A este desempeño se suma una Formación Bruta de Capital de US$3.078,2 millones, indicador que evidencia la continuidad de las inversiones destinadas a fortalecer la capacidad productiva y la competitividad empresarial.

La actividad industrial de El Salvador también continúa generando oportunidades para el desarrollo económico. Entre enero y junio se registró la creación de 4.818 nuevas empresas, mientras que las exportaciones industriales acumuladas a mayo alcanzaron US$2.635,8 millones, lo que representa US$40,8 millones adicionales respecto al mismo período del año anterior. Asimismo, el financiamiento destinado al sector industrial ascendió a US$1.882,9 millones, con un crecimiento interanual del 11,4 %, reflejando la confianza en la capacidad de expansión del aparato productivo nacional, reporta la ASI. "Este crecimiento confirma que las empresas industriales siguen apostando por expandirse. Para sostener ese dinamismo es indispensable avanzar en la agenda de competitividad: integración regional, acceso a mercados y trabajo conjunto entre el sector público y privado", señaló Karla Domínguez, de Inteligencia Industrial de la ASI. Estos resultados se suman al desempeño registrado en 2025, cuando la industria contribuyó a la creación de 8.373 nuevas empresas, 2.868 nuevos empleos industriales, un crecimiento del 2,0% del PIB industrial y una Formación Bruta de Capital Fijo-Privada de US$8.848,9 millones, indicadores que evidencian el aporte estratégico del sector al crecimiento económico sostenible del país.