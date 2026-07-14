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¿Cuáles son los países más vulnerables a los efectos económicos de El Niño?

El reporte, elaborado por especialistas del área de inversión para mercados emergentes de la institución financiera, explicó que El Niño modifica el patrón de lluvias al desplazar aguas cálidas del océano Pacífico hacia Suramérica, lo que puede provocar inundaciones en algunas zonas y sequías en otras.

Por Agencia EFE Un análisis de la firma financiera suiza UBS advirtió que un episodio fuerte del fenómeno climático El Niño podría provocar presiones inflacionarias, afectar el crecimiento económico y obligar a los bancos centrales latinoamericanos a mantener una política monetaria restrictiva. Aunque el impacto variará entre los países de la región según su nivel de exposición y capacidad de respuesta, Colombia aparece como el país más vulnerable, mientras que México presentaría mayor resiliencia frente a otras naciones como Brasil y Perú.

El reporte, elaborado por especialistas del área de inversión para mercados emergentes de la institución financiera, explicó que El Niño modifica el patrón de lluvias al desplazar aguas cálidas del océano Pacífico hacia Suramérica, lo que puede provocar inundaciones en algunas zonas y sequías en otras, con efectos sobre la agricultura, la pesca, la generación hidroeléctrica y la infraestructura. Según el documento, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) estimó una probabilidad del 63 % de que el episodio actual alcance una intensidad muy fuerte y que sus efectos se prolonguen hasta finales de 2026 e inicios de 2027. UBS clasificó a los países latinoamericanos con base en dos variables: su exposición física al fenómeno y su resiliencia macroeconómica para absorber sus efectos. Bajo ese esquema, Colombia aparece como la economía más vulnerable debido a su elevada inflación, una posición fiscal débil y el impacto potencial sobre los precios de alimentos y electricidad. Detrás, le siguen Brasil y Perú, que también enfrentan riesgos relevantes, aunque por razones distintas.