Conozca los beneficios de implementar a los agentes digitales en el trabajo

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A diferencia de los sistemas automáticos tradicionales, los agentes digitales son programas de software diseñados para realizar tareas específicas con la capacidad de interactuar con los seres humanos, y también con otros sistemas.

Por revistaeyn.com La integración de la inteligencia artificial (IA) en el entorno laboral ha dejado de ser una promesa de ciencia ficción para convertirse en una herramienta de gestión cotidiana. En este escenario, los agentes digitales emergen como una evolución tecnológica capaz de transformar la productividad de las organizaciones, pasando de la simple automatización de tareas a la toma de decisiones autónomas. A diferencia de los sistemas automáticos tradicionales, los agentes digitales son programas de software diseñados para realizar tareas específicas con la capacidad de interactuar con los seres humanos, y también con otros sistemas.

Su diferencial radica en el uso de Modelos de Lenguaje Grande (LLM, por sus siglas en inglés), una tecnología que les permite interpretar y responder a las peticiones de los usuarios de forma secuencial y con contexto. Gracias al aprendizaje automático, estos agentes pueden analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real, detectar patrones y decidir cuándo es necesario emplear herramientas externas sin requerir una supervisión humana constante El impacto económico de esta tecnología es masivo. Se estima que el mercado global de agentes digitales tiene actualmente un valor de US$7.380 millones y las proyecciones indican un crecimiento anual del 44.8 %, lo que situaría su valor en los US$47.100 millones para 2030. La implementación de estos agentes busca, primordialmente, aumentar la eficacia operativa y reducir costos, al delegar tareas repetitivas y complejas a la IA, el personal humano puede enfocarse en actividades creativas y estratégicas que aportan mayor valor a la empresa. Entre sus beneficios principales destacan, por ejemplo, la capacidad de respuesta en tiempo real, porque entienden escenarios específicos, lo que reduce la necesidad de agentes humanos especializados en tareas rutinarias; la optimización de recursos, dado que permiten rediseñar procesos de negocio y automatizar flujos de trabajo complejos; la mejora en la calidad, como resultado de basarse en datos robustos y confiables minimizan el margen de error en procesos críticos.