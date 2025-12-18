Tendencias en ciberseguridad para 2026: IA, ransomware y regulación

Tecnología & Cultura Digital

La convergencia entre IA, automatización, ransomware y nuevas regulaciones definirá un escenario donde la complejidad aumente, pero también las oportunidades para fortalecer la resiliencia, señala ESET.

Por revistaeyn.com El ecosistema digital atraviesa una transformación impulsada por el avance de la inteligencia artificial, la automatización y la dependencia tecnológica. Este cambio acelera la innovación, pero también amplifica el impacto de las amenazas y redefine las capacidades ofensivas del cibercrimen. A partir de este escenario, el equipo de investigación de ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, analiza tres tendencias que consideran preponderantes y que pueden marcar el rumbo de la ciberseguridad en el próximo año: El uso intensivo de IA y automatización ofensiva, la evolución del ransomware como amenaza persistente y la consolidación de regulaciones orientadas a la IA y a la ciberseguridad.

Las tendencias 2026 en ciberseguridad para ESET Latinoamérica, son: 1. IA y automatización ofensiva: La inteligencia artificial pasó de ser una herramienta de productividad a convertirse en un vector crítico dentro del universo delictivo. La disponibilidad masiva de modelos generativos, frameworks de agentes autónomos y entornos que permiten automatizar tareas complejas contribuyen al perfeccionamiento de las capacidades ofensivas. · Phishing hiperpersonalizado, generado en segundos y con un realismo cada vez más perfecto. · Agentes ofensivos (“agentic AI”) capaces de ejecutar ciclos completos de ataque, desde reconocimiento hasta explotación. · Evasión dinámica de detección, donde modelos entrenados ad hoc aprenden a evitar firmas y patrones defensivos. · Abuso de modelos de gran capacidad para crear contenido sintético convincente, deepfakes y desinformación automatizada. “La IA ya no sólo acelera el trabajo del atacante: multiplica su alcance y reduce los requisitos técnicos para ingresar al ecosistema delictivo. Lo que antes requería conocimiento especializado hoy puede ejecutarse con simples prompts. Esta nueva fase plantea desafíos profundos, centrados en la facilidad para escalar ataques masivos con una inversión mínima y cuya velocidad puede superar la capacidad de detección”, comenta Mario Micucci, investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.