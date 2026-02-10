Empresas & Management

Cisco entra a competir en el mercado de infraestructura de IA con nuevo chip

Por revistaeyn.com Cisco Systems lanzó un nuevo chip y un router diseñados para acelerar el flujo de información en enormes centros de datos, con el objetivo de posicionarse frente a Broadcom y Nvidia en el auge del gasto en infraestructura de inteligencia artificial, estimado en US$600.000 millones.

Se espera que el chip conmutador Silicon One G300 salga a la venta en la segunda mitad del año y facilite la comunicación entre los chips que entrenan y ejecutan sistemas de IA a través de cientos de miles de enlaces. El chip será fabricado con la tecnología de producción de 3 nanómetros de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC). Incorpora nuevas capacidades de “amortiguador de impacto”, diseñadas para evitar que las redes de chips de IA se ralenticen cuando enfrentan grandes picos de tráfico de datos.