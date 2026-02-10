Cisco entra a competir en el mercado de infraestructura de IA con nuevo chip

Por revistaeyn.com
Cisco Systems lanzó un nuevo chip y un router diseñados para acelerar el flujo de información en enormes centros de datos, con el objetivo de posicionarse frente a Broadcom y Nvidia en el auge del gasto en infraestructura de inteligencia artificial, estimado en US$600.000 millones.
Se espera que el chip conmutador Silicon One G300 salga a la venta en la segunda mitad del año y facilite la comunicación entre los chips que entrenan y ejecutan sistemas de IA a través de cientos de miles de enlaces.
El chip será fabricado con la tecnología de producción de 3 nanómetros de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC). Incorpora nuevas capacidades de “amortiguador de impacto”, diseñadas para evitar que las redes de chips de IA se ralenticen cuando enfrentan grandes picos de tráfico de datos.
Martin Lund, vicepresidente ejecutivo del grupo de hardware común de Cisco, señaló que la compañía espera que el chip ayude a que algunas tareas de cómputo de IA se completen un 28 % más rápido.
Esta mejora se debe en parte a la capacidad del chip para redirigir automáticamente los datos alrededor de problemas de red en cuestión de microsegundos.
“Esto ocurre cuando se tienen decenas de miles, cientos de miles de conexiones; sucede con bastante regularidad”, afirmó Lund. “Nos enfocamos en la eficiencia total de extremo a extremo de la red”.