Mundial 2026: el desafío del Marketing será 'pensar en grande', 'hablar en local'

Por revistaeyn.com
Un análisis de la firma de tecnología publicitaria Zoomd advierte que las marcas enfrentarán una paradoja estratégica en la Copa del Mundo de 2026: desplegar campañas globales mientras adaptan sus mensajes a realidades culturales cada vez más fragmentadas.
A medida que se acerca la Copa Mundial de la FIFA 2026, el mayor evento deportivo del planeta comienza a perfilarse también como uno de los mayores desafíos para la industria del marketing global.
El torneo, que por primera vez será organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá, obligará a las marcas a gestionar una tensión cada vez más evidente: alcanzar audiencias masivas a escala global, pero al mismo tiempo conectar con públicos profundamente locales.
Un análisis de Zoomd Technologies, elaborado por Flavio Pallotti, gerente general de la firma en México, sostiene que el torneo representa una paradoja estratégica para los equipos de marketing: cuanto más global es el evento, mayor es la necesidad de adaptar los mensajes a cada mercado.
El atractivo del fútbol para los anunciantes sigue siendo enorme. Según el Global Sports Report 2025 de Nielsen, el 67% de los aficionados al fútbol afirma sentirse más atraído por marcas que patrocinan este deporte, frente al 54% de la población general.
Sin embargo, esa receptividad no está garantizada. Para los especialistas, el verdadero reto consiste en lograr que las campañas lleguen en el momento adecuado, en el mercado correcto y con el mensaje culturalmente relevante.
En otras palabras, el desafío ya no es elegir entre alcance o relevancia, sino contar con la infraestructura tecnológica capaz de combinar ambos.
Invertir mejor, no necesariamente más
Uno de los principales desafíos para las marcas será la optimización del presupuesto entre mercados.
Según el análisis de Zoomd, expandir campañas a múltiples países no implica simplemente aumentar la inversión, sino distribuirla de forma estratégica.
El rendimiento de una misma inversión puede variar considerablemente entre mercados como México, Colombia o Argentina, incluso cuando las audiencias comparten intereses similares.
La lógica, sostienen los especialistas, debe ser dinámica: ajustar la inversión en tiempo real en función del costo de adquisición por mercado, la intensidad competitiva y los momentos en los que cada audiencia muestra mayor receptividad.
El propio mercado estadounidense también podría experimentar un crecimiento significativo en el interés por el fútbol. El reporte Tops of Sports 2026 de Nielsen señala que el 37% de la población general en Estados Unidos espera aumentar su interés por el deporte antes del torneo, lo que abre oportunidades para las marcas que se posicionen temprano.
La importancia de hablar el idioma del fan
El segundo desafío clave será la localización de los mensajes. Para los analistas, los aficionados perciben rápidamente cuando una marca utiliza mensajes genéricos. Idioma, referencias culturales, formatos preferidos y hábitos de consumo pueden variar notablemente entre mercados como Centroamérica, México, Brasil, Colombia o la comunidad hispana en Estados Unidos.
En este contexto, la tecnología de marketing está evolucionando hacia sistemas capaces de adaptar creatividades y mensajes a cada mercado sin perder la coherencia global de la marca.
El tema cobra aún mayor relevancia en América Latina, donde el gasto en publicidad programática podría alcanzar cerca de US$15.000 millones en 2026, según estimaciones de Mordor Intelligence.
En mercados de rápido crecimiento como Brasil, México o Colombia, las campañas genéricas tienden a registrar costos por impresión más altos y tasas de conversión más bajas que aquellas basadas en insights locales.
Medir campañas en una era de privacidad
El tercer frente estratégico será la medición de resultados en entornos digitales cada vez más regulados por políticas de privacidad.
Gran parte de la interacción de los aficionados con el torneo se producirá desde dispositivos móviles, especialmente en el ecosistema de iOS de Apple, donde el seguimiento tradicional de usuarios es más limitado.
En este contexto, tecnologías como SKAdNetwork permiten a los anunciantes obtener información sobre el comportamiento de los usuarios sin comprometer su privacidad, mediante sistemas de atribución que reportan conversiones a lo largo de varias ventanas temporales.Para los equipos de marketing, esto significa pasar de mediciones estáticas a modelos más dinámicos del recorrido del usuario.
Una carrera contra el tiempo
De acuerdo con el análisis de Zoomd, las empresas que planean aprovechar el impulso comercial del Mundial deberían comenzar a prepararse con varios meses de anticipación.
El proceso incluye tres etapas: construir una base de datos de rendimiento por mercado, lanzar campañas localizadas y, finalmente, escalar las inversiones hacia aquellos mercados y audiencias con mayor retorno.
La conclusión del informe es clara: el Mundial de 2026 será un gigantesco laboratorio para el marketing global.
Pero, en un entorno cada vez más competitivo y fragmentado, las marcas que logren combinar optimización presupuestaria, localización cultural y medición avanzada tendrán una ventaja difícil de replicar a último momento.
En otras palabras, la cuenta regresiva hacia el mayor evento deportivo del planeta ya comenzó también para la industria del marketing.