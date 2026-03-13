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Mundial 2026: el desafío del Marketing será 'pensar en grande', 'hablar en local'

Un análisis de la firma de tecnología publicitaria Zoomd Technologies advierte que la Copa Mundial de la FIFA 2026 obligará a las marcas a equilibrar campañas globales con mensajes culturalmente relevantes para cada mercado.

Por revistaeyn.com Un análisis de la firma de tecnología publicitaria Zoomd advierte que las marcas enfrentarán una paradoja estratégica en la Copa del Mundo de 2026: desplegar campañas globales mientras adaptan sus mensajes a realidades culturales cada vez más fragmentadas. A medida que se acerca la Copa Mundial de la FIFA 2026, el mayor evento deportivo del planeta comienza a perfilarse también como uno de los mayores desafíos para la industria del marketing global.

El torneo, que por primera vez será organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá, obligará a las marcas a gestionar una tensión cada vez más evidente: alcanzar audiencias masivas a escala global, pero al mismo tiempo conectar con públicos profundamente locales. Un análisis de Zoomd Technologies, elaborado por Flavio Pallotti, gerente general de la firma en México, sostiene que el torneo representa una paradoja estratégica para los equipos de marketing: cuanto más global es el evento, mayor es la necesidad de adaptar los mensajes a cada mercado. El atractivo del fútbol para los anunciantes sigue siendo enorme. Según el Global Sports Report 2025 de Nielsen, el 67% de los aficionados al fútbol afirma sentirse más atraído por marcas que patrocinan este deporte, frente al 54% de la población general. Sin embargo, esa receptividad no está garantizada. Para los especialistas, el verdadero reto consiste en lograr que las campañas lleguen en el momento adecuado, en el mercado correcto y con el mensaje culturalmente relevante.

En otras palabras, el desafío ya no es elegir entre alcance o relevancia, sino contar con la infraestructura tecnológica capaz de combinar ambos. Invertir mejor, no necesariamente más Uno de los principales desafíos para las marcas será la optimización del presupuesto entre mercados. Según el análisis de Zoomd, expandir campañas a múltiples países no implica simplemente aumentar la inversión, sino distribuirla de forma estratégica. El rendimiento de una misma inversión puede variar considerablemente entre mercados como México, Colombia o Argentina, incluso cuando las audiencias comparten intereses similares. La lógica, sostienen los especialistas, debe ser dinámica: ajustar la inversión en tiempo real en función del costo de adquisición por mercado, la intensidad competitiva y los momentos en los que cada audiencia muestra mayor receptividad.