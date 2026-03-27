¿Cuánto ganarán las compañías petroleras con la guerra en Oriente Medio?

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Los productores en Estados Unidos y otras empresas sin grandes operaciones en Oriente Medio deberían beneficiarse más, al aprovechar los precios más altos sin asumir los costos asociados al cierre de producción, buques varados o costosas reparaciones en instalaciones afectadas por la guerra.

Por revistaeyn.com Mientras los ejecutivos de las grandes petroleras se reunían esta semana y discutían la mayor disrupción en el suministro global de energía provocada por la guerra en Irán, hubo un impacto que no abordaron públicamente: la ganancia extraordinaria de miles de millones de dólares que obtendrán gracias al aumento de los precios de la energía que venden. El crudo Brent de referencia global ha promediado hasta ahora alrededor de US$97 por barril en marzo, un 33 % más que el promedio de US$69 en febrero y aún más frente a los US$65 de enero. La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que comenzó el 28 de febrero, ha detenido una quinta parte del suministro mundial que transita por el estrecho de Ormuz. Los precios del gas natural en algunas partes del mundo han subido aún más.

La situación podría asemejarse a la de 2022, cuando las grandes petroleras rompieron récords de ganancias después de que la invasión rusa de Ucrania en febrero sacudiera los mercados energéticos. Ese año, las compañías petroleras recompensaron a los accionistas con dividendos y recompras de acciones récord. La indignación pública generó llamados a imponer impuestos a las ganancias extraordinarias. “El primer trimestre va a ser fenomenal para estas empresas. No creo que haya forma de evitarlo”, dijo Leo Mariani, analista senior de investigación en Roth Capital Partners. Los productores en Estados Unidos y otras empresas sin grandes operaciones en Oriente Medio deberían beneficiarse más, al aprovechar los precios más altos sin asumir los costos asociados al cierre de producción, buques varados o costosas reparaciones en instalaciones afectadas por la guerra. Aun así, los ejecutivos dijeron que es probable que estas grandes ganancias no impulsen el gasto de capital planificado para nueva producción.

PROYECCIONES AL ALZA

En el último mes, seis analistas que cubren a Chevron revisaron sus proyecciones de ganancias por acción para el primer trimestre, elevándolas en promedio alrededor de un 40 %, según datos de LSEG. Tres analistas que siguen a Shell, con sede en Londres, aumentaron su estimación de beneficio neto para el período de tres meses en un promedio del 15 %. La estimación consensuada de Wall Street para las ganancias anuales por acción de Exxon Mobil ha sido revisada al alza en alrededor de un 4 % desde antes de la guerra, menos que en otras compañías. Esto podría deberse a que Exxon, la mayor petrolera de Estados Unidos, tiene mayor exposición productiva a las interrupciones en Oriente Medio, dijo Stewart Glickman, director de investigación de renta variable en CFRA Research. Cuatro analistas que cubren a Exxon aumentaron su estimación de ganancias en el último mes, mientras que tres las redujeron, según datos de LSEG.