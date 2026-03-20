El teletrabajo volvería con fuerza ante una eventual crisis energética global

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La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ya emitió recomendaciones para reducir la demanda de petróleo por la Guerra en Oriente Medio.

Por: revistaeyn.com / Agencias Tres días de trabajo remoto adicionales, reducir un 40 % los vuelos de negocios y dar gratuidad en el transporte público para desincentivar el uso del coche privado figuran entre las diez medidas que recomienda la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para reducir la demanda de petróleo por la Guerra en Oriente Medio.

Estas medidas “de emergencia”, que se centran sobre todo en la reducción del uso de los vehículos privados, podrían servir para ahorrar hasta un máximo de 6 millones de barriles diarios, lo que compensaría solo en parte la falta global de crudo, se asegura en un informe publicado este viernes por la AIE. “El conflicto en Oriente Medio ha provocado la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado mundial del petróleo, debido a la parálisis casi total del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz”, constata la agencia.

Estrecho de Ormuz

Según la AIE, unos 15 millones de barriles de crudo y 5 millones de productos petrolíferos atravesaban el Estrecho de Ormuz cada día, lo que equivale aproximadamente al 20 % del consumo mundial de petróleo, pero esos flujos «se han reducido a cuentagotas». A pesar del esfuerzo inaudito de liberación de reservas por parte de países de la AIE (426.000 barriles), la agencia considera “crucial” trabajar en el lado de la demanda debido a que los precios del crudo ya superan los US$100 el barril. “Crece la preocupación por el impacto de estos altos precios en los hogares, las empresas y la economía en general”, alerta la institución.

Decálogo de medidas

En ese contexto, la AIE publica un decálogo de medidas con el que estima que se podrán ahorrar entre 4 y 6 millones de barriles de crudo al día. Entre ellas, recomienda bajar, al menos, 10 km/h el límite en autopistas, cuyo objetivo es reducir “entre un 5 % y un 10 % del combustible por vehículo”. El fomento del transporte público, llegando a plantear su gratuidad; compartir desplazamientos en coches y la restricción del tráfico en las grandes urbes (por un sistema de alternancia de matrículas, par/impar) constan también dentro del decálogo. Asimismo, “ante la escasez” del gas licuado de petróleo , la AIE pide “fomentar el uso de placas de inducción o estufas eléctricas para evitar el desabastecimiento en hogares”. A pesar de estas recomendaciones, el director de la AIE, Fatih Birol, asume que las medidas de ahorro no serán suficientes.