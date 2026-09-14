El dinero ya se mueve en tiempo real, ¿la banca centroamericana puede seguirle el ritmo?

Por: Revistaeyn.com

El dinero ya se mueve fuera de los horarios bancarios. En Centroamérica, las transferencias digitales, las billeteras electrónicas, los pagos de servicios y las remesas están impulsando nuevas formas de mover dinero y, al mismo tiempo, los usuarios esperan transacciones cada vez más rápidas, sencillas y disponibles las 24 horas.

El reto ahora es saber si la infraestructura que sostiene al sistema financiero puede escalar a la misma velocidad.

Esta transformación puede dimensionarse también desde el volumen de operaciones que ya procesa la región. Y es que CLAI Payments procesó aproximadamente 325 millones de transacciones en Centroamérica durante el primer semestre de 2026, reflejando la complejidad de los ecosistemas transaccionales que actualmente requieren operar de manera continua.

Los hábitos de los consumidores también muestran esta evolución.

Un estudio de Mastercard y Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI), publicado en abril de 2026, estima que el uso de pagos sin contacto alcanza el 83% en Centroamérica.

Este cambio está modificando la relación entre los usuarios y las instituciones financieras. La experiencia bancaria comienza a compararse no sólo con la de otros bancos, sino con la de cualquier servicio digital que utilizan día a día.

Para el cliente, la expectativa es sencilla, que una transferencia funcione, que un pago se procese rápidamente y que la experiencia sea segura, independientemente de la complejidad tecnológica que exista detrás.

“Las instituciones financieras ya no pueden pensar en la modernización como un proyecto a futuro. Necesitan contar con una infraestructura que les permita incorporar nuevos medios de pago, canales y modelos de negocio con rapidez, sin poner en riesgo la estabilidad de sus operaciones. La clave no es reemplazar lo que funciona, sino construir sobre elo para estar preparados para lo que viene”, señala Albeiro Cortés, CEO de CLAI Payments.