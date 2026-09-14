Banca + seguros: la dupla que regionaliza la operación de SISA

Por: Revistaeyn.com

Seguros e Inversiones, S.A. (SISA) atraviesa una etapa de consolidación y crecimiento regional que se explica, en buena medida, por su complementariedad con el negocio bancario dentro del Grupo Financiero BSC.

Eduardo Montenegro, presidente y CEO de la aseguradora, destacó en entrevista exclusiva con Estrategia & Negocios que la gestión de capitales y el canal de banca seguros son ventajas competitivas que le permiten a SISA “profundizar su huella geográfica” y acompañar la estrategia de regionalización del grupo, en paralelo al desarrollo de marcas como CUSCATLAN y BANISTMO.

Montenegro atribuye el crecimiento de SISA en la última década a factores como un compromiso “íntegro” con el cumplimiento de las promesas hechas a los clientes y al respaldo que implica formar parte de un grupo financiero sólido.

“El ser parte del grupo nos identifica como una aseguradora sólida, con un respaldo que va más allá de nuestras fronteras”, afirma el ejecutivo, quien señala que la relación con el banco ha sido “más poderosa” en los últimos 10 años y que ambos negocios comparten “mucho negocio en común para atender a nuestros clientes”, lo cual se convierte en un diferenciador clave en el mercado.

En términos de hitos recientes, Montenegro recuerda que, tras la salida de Citi y la compra por parte de los actuales accionistas, el gran reto fue reactivar y profundizar el canal de banca seguros.

A ello se sumó, a finales de 2019 e inicios de 2020, la adquisición de Scotiabank y Scotia Seguros, operación que permitió absorber y aprender de una fusión compleja.

“Mantuvimos a prácticamente todos los clientes que tenía Scotia Seguros, eso nos hace sentir muy complacidos”, subraya el CEO.

Posteriormente, SISA inició procesos de expansión que han llevado a la compañía a operar ya en Guatemala —mediante la adquisición de una compañía— y a obtener, el 30 de abril, la autorización del regulador hondureño para formar una nueva aseguradora, con operaciones previstas a partir de septiembre.

El ejecutivo también menciona como otro hito relevante para BSC la adquisición de La Hipotecaria, que ha permitido desarrollar oportunidades de colaboración en el negocio de seguros, y apunta que “lo nuevo es la gran oportunidad que se nos viene con la adquisición de BANISTMO en Panamá”.

En este contexto, Montenegro explica el papel de SISA dentro de la estrategia regional del grupo: “Nuestros accionistas nos visualizan y entienden la complementariedad del negocio de seguros con el negocio bancario y el de administración de capitales. Sin duda somos ese pilar que permite a nuestros grupos atender a nuestros clientes con todas sus necesidades financieras”.

En cuanto a metas a cinco años, SISA busca replicar en otros países el liderazgo que ostenta en El Salvador, donde es “por bastante la compañía número uno”.

En Guatemala, la economía más grande de la región y un mercado asegurador que “crece en forma robusta”, la meta es lograr “una posición de relevancia y de liderazgo en la preferencia de los clientes”.

Montenegro resalta que la innovación a través de productos digitales, el conocimiento de cada mercado —con sus regulaciones, costumbres y formas de comercializar— y el talento humano local son elementos centrales para crecer.

“Tenemos buenas expectativas. Lo vamos a lograr siempre y cuando mantengamos nuestro compromiso inmutable de cumplir estrictamente y a cabalidad con los compromisos que tenemos con nuestros clientes”, afirma.

El eslogan “SISA sí paga”, que la compañía usa en El Salvador, podría extenderse a nivel regional como reflejo de su compromiso con el pago de reclamos. “Nos llena de orgullo ser la compañía que más reclamos paga. Nuestra tarea es estar ahí para nuestros clientes, y yo espero que ese eslogan de verdad refleje ese fuerte compromiso de cumplimiento con nuestras obligaciones”, dice Montenegro.

Sobre el siguiente gran salto en Centroamérica, el CEO señala que la visión del conglomerado es regional y que SISA aspira a tener “una huella regional en toda Centroamérica”, dependiendo de las oportunidades y requerimientos del grupo.

“Estamos más que abiertos a poder explorar oportunidades en el sur de la región. Los mercados de Costa Rica y Panamá son interesantes”, indica, agregando que en Honduras optaron por una nueva licencia que podría abrir “nuevas alternativas y oportunidades de aseguramiento”.

Al resumir esta etapa dentro de BSC, Montenegro la califica como “apasionante” y destaca la visión de largo plazo de los accionistas como un diferenciador estratégico.

“El negocio de los seguros no es solo de administrar riesgos, es de mucha confianza. Y nuestra posición en el mercado de El Salvador refleja esa confianza. Hay muchas decisiones que se toman de verdad pensando en el largo plazo”, concluye.