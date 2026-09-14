INCAE y Horizonte Positivo firman alianza para promover empresas de impacto social

Las organizaciones suscribieron un Memorando de Entendimiento (MOU) en San José, Costa Rica, con el propósito de establecer un marco de trabajo conjunto orientado a fortalecer el liderazgo empresarial responsable, la competitividad y el desarrollo sostenible en la región.

INCAE Business School y Horizonte Positivo formalizaron una alianza para promover el desarrollo social desde el sector privado en América Latina, mediante la generación de conocimiento, investigación aplicada y el intercambio de experiencias entre la academia y las empresas.

El acuerdo contempla la co-creación de iniciativas y soluciones enfocadas en sostenibilidad social empresarial, con énfasis en el uso de evidencia para identificar prácticas que puedan generar resultados concretos en las empresas y las comunidades.

Durante la firma, Camelia Ilie Cardoza, rectora de INCAE, destacó la necesidad de establecer vínculos más estrechos entre el conocimiento académico y el sector empresarial para responder a los desafíos sociales de América Latina.

La rectora señaló que el convenio va más allá de programas específicos de capacitación, al plantear la necesidad de analizar y estudiar los retos sociales para construir soluciones con una visión de largo plazo.

En esa misma línea, Rodrigo Uribe Sáenz, director y fundador de Cuestamoras, resaltó que el valor de la alianza radica en conectar las capacidades académicas con las prácticas de una comunidad empresarial activa, de manera que el conocimiento pueda traducirse en acciones con impacto.

Gabriel Cordero González, director ejecutivo de Horizonte Positivo, afirmó que el sector privado tiene un papel relevante en la construcción de sociedades más inclusivas y sostenibles. Según explicó, la colaboración permitirá ampliar el intercambio de conocimiento y promover iniciativas de innovación social sustentadas en evidencia.