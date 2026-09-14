Deuda pública de Centroamérica equivale al 47,4% del PIB regional

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
Los países de Centroamérica y República Dominicana (CARD) mantienen una posición fiscal relativamente prudente durante 2026, con déficits moderados y balances primarios superavitarios que han contribuido a contener la relación entre deuda pública y producto interno bruto (PIB).
Sin embargo, el peso del endeudamiento y del pago de intereses continúa siendo uno de los principales desafíos para las finanzas públicas de la región.
De acuerdo con el Informe de Coyuntura Regional II-2026 de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA), a junio de 2026 el déficit fiscal global del Gobierno Central de la región alcanzó el 0,5% del PIB, equivalente a unos US$2.640 millones, frente al 0,6% registrado un año antes.
La mejora respondió a un crecimiento de los ingresos totales de 7,4%, mientras que las erogaciones aumentaron 6,4%. Los ingresos tributarios, por su parte, crecieron 6,0% durante el primer semestre, por encima del 4,5% de igual período de 2025.
El comportamiento de los balances fiscales fue heterogéneo entre los países. Costa Rica registró un déficit global equivalente al 1,2% del PIB; El Salvador, 0,8%; Guatemala, 0,6%, y República Dominicana, 0,9%.
En contraste, Honduras y Nicaragua presentaron superávits globales de 0,2% y 4,1%, respectivamente. A pesar de estas diferencias, todos los países reportaron balances primarios positivos, con un promedio regional de 0,9% del PIB en junio de 2026, una condición que ha ayudado a mantener relativamente estable la carga de la deuda, reporta la SECMCA.
Incremento de endeudamiento
En materia de endeudamiento, la deuda del Gobierno Central de la región ascendió a US$230.946,6 millones a junio de 2026, equivalente al 47,4% del PIB. El monto representó un incremento de US$16.347,3 millones respecto de diciembre de 2025, equivalente a un crecimiento de 7,2%.
Por países, Costa Rica registró una deuda equivalente al 60,2% del PIB, mientras El Salvador alcanzó 82,8%, aunque al excluir la deuda garantizada del FOP la proporción se ubicó en 53,8%. Guatemala presentó una relación de 25,6%; Honduras, 45,4%; Nicaragua, 31,2%, y República Dominicana, 49,9%.
Costa Rica destacó por la consolidación de su trayectoria fiscal. El FMI reconoció la reducción sostenida de la deuda pública respecto del PIB y la generación de superávits primarios, aunque advirtió sobre la necesidad de mantener disciplina en el gasto debido al elevado peso del servicio de la deuda. El país también logró realizar una emisión internacional por €1.000 millones en enero de 2026.
En El Salvador, el programa económico respaldado por el FMI continuó siendo un elemento central de la política fiscal. Las agencias calificadoras mantuvieron una percepción relativamente estable y el país recuperó acceso a los mercados internacionales de deuda, mientras la Asamblea Legislativa autorizó emisiones por hasta US$100 millones, detalla SECMCA.
Guatemala, entretanto, mantuvo una orientación fiscal expansiva, con énfasis en inversión pública e infraestructura. El presupuesto de 2026 contempla un aumento significativo del gasto de capital y el FMI señaló que existe espacio para sostener mayores niveles de inversión, acompañado de esfuerzos para mejorar la movilización de ingresos y la eficiencia del gasto.
Honduras cerró el primer semestre con la cuarta y quinta revisión de su programa con el FMI, lo que permitió un desembolso cercano a US$242 millones y elevó a US$725 millones el financiamiento acumulado. Además, en julio realizó una emisión internacional de US$815,7 millones destinada a refinanciar vencimientos y extender el perfil de la deuda, sin generar un aumento significativo del endeudamiento neto, dice el informe.