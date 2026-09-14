Deuda pública de Centroamérica equivale al 47,4% del PIB regional

Los países de Centroamérica y República Dominicana (CARD) mantienen una posición fiscal relativamente prudente durante 2026, con déficits moderados y balances primarios superavitarios que han contribuido a contener la relación entre deuda pública y producto interno bruto (PIB).

Sin embargo, el peso del endeudamiento y del pago de intereses continúa siendo uno de los principales desafíos para las finanzas públicas de la región.

De acuerdo con el Informe de Coyuntura Regional II-2026 de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA), a junio de 2026 el déficit fiscal global del Gobierno Central de la región alcanzó el 0,5% del PIB, equivalente a unos US$2.640 millones, frente al 0,6% registrado un año antes.

La mejora respondió a un crecimiento de los ingresos totales de 7,4%, mientras que las erogaciones aumentaron 6,4%. Los ingresos tributarios, por su parte, crecieron 6,0% durante el primer semestre, por encima del 4,5% de igual período de 2025.

El comportamiento de los balances fiscales fue heterogéneo entre los países. Costa Rica registró un déficit global equivalente al 1,2% del PIB; El Salvador, 0,8%; Guatemala, 0,6%, y República Dominicana, 0,9%.

En contraste, Honduras y Nicaragua presentaron superávits globales de 0,2% y 4,1%, respectivamente. A pesar de estas diferencias, todos los países reportaron balances primarios positivos, con un promedio regional de 0,9% del PIB en junio de 2026, una condición que ha ayudado a mantener relativamente estable la carga de la deuda, reporta la SECMCA.