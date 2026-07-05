Continúa normalizándose flujo de petróleo: OPEP+ aprueba suba de producción

Por: Agencias

La decisión ha sido adoptada por la OPEP+ en una teleconferencia por los ministros del sector de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, según ha informado en un comunicado la sede de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), con sede en Viena.

"Los siete países participantes decidieron implementar un ajuste de producción de 188.000 barriles diarios, proveniente de las reducciones voluntarias adicionales anunciadas en abril de 2023", ha explicado la organización en la nota.

La producción de la OPEP+ cayó a 33,13 millones de barriles diarios en mayo, según datos de la OPEP, desde los 42,77 millones de barriles diarios de febrero. Comenzó a recuperarse en junio gracias a los esfuerzos de Estados Unidos para ayudar a los Emiratos Árabes Unidos y a otros países de la OPEP+ a exportar más petróleo, pero aún se encuentra por debajo de los niveles anteriores a la guerra.

El viernes , los precios del crudo Brent cotizaron cerca de los US$72 por barril , por debajo de los máximos recientes de más de US$120 por barril y de vuelta a los niveles registrados justo antes de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán el 28 de febrero.

Además de acordar objetivos de producción, la OPEP+ también se enfrenta a otros desafíos después de que los Emiratos Árabes Unidos abandonaran el grupo e Irak indicara que quiere cuotas más altas.

La OPEP+ está integrada por 21 miembros, entre ellos Irán, pero en los últimos años solo siete naciones —y los Emiratos Árabes Unidos hasta su salida— han participado en la gestión mensual de la producción.

Esos siete productores —Arabia Saudita, Rusia, Irak, Kuwait, Argelia, Kazajstán y Omán— están aumentando la producción como parte de la reducción gradual de un recorte de suministro de 1,65 millones de barriles diarios acordado en 2023, cuando el grupo todavía incluía a los Emiratos Árabes Unidos.

Los Emiratos Árabes Unidos abandonaron la alianza a finales de abril porque querían alinear su capacidad más estrechamente con su producción, libres de las restricciones de producción impuestas por el grupo.

A partir de agosto, teniendo en cuenta la salida de los EAU el 1 de mayo, los siete miembros principales aún tendrán que devolver al mercado unos 379.000 barriles diarios del recorte original, según cálculos de Reuters.