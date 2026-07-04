La IA y el color de alta precisión son la apuesta de los nuevos televisores

LG Electronics anunció el lanzamiento global de su nueva línea de televisores Micro RGB evo AI y Mini RGB evo AI 2026, una generación de pantallas LCD premium que busca elevar la calidad de imagen mediante una reproducción de color más precisa y un procesamiento impulsado por inteligencia artificial, con el objetivo de ofrecer una experiencia de entretenimiento más inmersiva tanto para consumidores como para jugadores.

La nueva familia de televisores incorpora tecnologías desarrolladas por la compañía a partir de su experiencia en televisores OLED, enfocándose en mejorar la separación y pureza de los espectros rojo, verde y azul. Como resultado, los equipos ofrecen colores más naturales y una mayor fidelidad visual, características que fueron respaldadas por la certificación High Purity RGB Spectrum Display otorgada por TÜV Rheinland.

El modelo insignia de la línea, LG Micro RGB evo AI, integra la tecnología propietaria Micro RGB y obtuvo la certificación Triple 100% Color Coverage de Intertek en los espacios de color BT.2020, DCI-P3 y Adobe RGB, estándares ampliamente utilizados en la industria audiovisual y de creación de contenidos.

El televisor incorpora el procesador α11 AI Processor Gen3, el mismo utilizado en los televisores OLED más avanzados de la marca, capaz de analizar simultáneamente la textura, la nitidez, el contraste y el color para ofrecer imágenes más uniformes y detalladas.