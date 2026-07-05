CEO´s y crecimiento 2026: saber crecer en medio de la tormenta geopolítica

Empresas & Management

Adoptar IA es el pilar central para reducir costos de fracaso, acelerar la innovación, optimizar la planificación y aumentar ingresos.

Por: Claudia Contreras- Revista Estrategia & Negocios Los CEO se enfrentan en 2026 a cambios en el entorno geopolítico, al avance de la inteligencia artificial, a la urgente necesidad de innovación, de optimizar ventas y reducir costos en el corto plazo. ¿Cómo lograr crecimiento en 2026 en medio de la tormenta? Para Boston Consulting Group (BCG), los líderes no están esperando que las condiciones externas mejoren, sino que ya están optimizando procesos con IA y aplicando disciplina para lograr ventajas competitivas frente a las turbulencias del mercado. Después de cuatro años pospandemia, de elevación de tasas de interés, de decisiones mucho más conscientes en manejo de capital e inversiones, la brújula de los CEO´s apunta a crecer al menos 10% como táctica fundamental, según la Guía del CEO para crecer en 2026, de Boston Consulting Group. “Centroamérica es una geografía grande. Tiene países en coyunturas, momentos muy diferentes, pero el común de lo que estamos viendo es una agenda de iniciativas de crecimiento con un tinte muy programático: tanto de crecimiento inorgánico, jugadas de manejo, (de capital), jugadas más graduales de innovación, desarrollo de productos”, apunta en entrevista Andrés Caicedo, Managing Director & Partner de BCG. Caicedo explica que los CEO de la región han metido velocidad de crecimiento de la mano de la IA. “Los jugadores líderes en la región están empezando a hacer inversiones bastante ambiciosas e importantes para aplicar inteligencia artificial como una palanca de crecimiento diferencial”.

¿Cómo se está usando la IA en el negocio?

Empresas de telecomunicaciones o de servicios financieros la usan como pilar estratégico para reducir costos. En una segunda ola, las empresas de manufactura la ocupan para automatizar procesos. Lejos de ser un área de soporte técnico, Caicedo describió que las empresas líderes de la región usan la IA con énfasis inicial para lograr eficiencia.

¿Cómo? “Habilita una nueva ola de automatización de procesos que las antiguas tecnologías no permitían. Vemos un enfoque mucho más orientado a crecimiento por el lado de personalización”.

Las empresas buscan ir al marketing personalizado en su oferta de servicios y productos. También inciden en la creación de prototipos de productos y campañas de marketing a bajo costo. La IA mejora la velocidad de llegada al mercado.

“Los líderes en IA producen 3,5 veces más de patentes que sus competidores. Esto sugiere que la IA acelera innovación y les permite expandir sus fronteras, permite a las compañías sobrepasar a sus pares en volumen y calidad de ideas”, subrayó el estudio.

Caicedo apuntó que las empresas líderes en consumo de IA en la región la ocupan en crear modelos de gestión de riesgo, de selección de clientes, de segmentación.

“Vemos el apalancamiento de la IA para capitalizar mejor las interacciones con los clientes. Cada momento de interacción con el cliente se convierte en una oportunidad comercial, tanto de buen servicio como de generación de la oportunidad de ventas”.



Innovación de mano de la gente

El éxito de todo esto redunda en una operación lista para una expansión inorgánica, para evaluar nuevos mercados. BCG ve cómo la IA puede usarse para aplicar “pruebas de estrés” con distintos escenarios financieros y fluctuaciones del mercado. “La herramienta permite a los líderes detectar señales tempranas de cambio. Si las compañías tienen visibilidad de un potencial riesgo, pueden pivotar proactivamente cuando las condiciones varían en sus cadenas de suministro”, subrayó el documento. ¿Cómo apuntalar al talento con esta ola de productividad que camina en paralelo con IA? Caicedo resumió que entre un 60% y 70% del éxito en la aplicación de la IA y la innovación es saber trabajar con la gente y no en contra. “Es la gente la que termina materializando los cambios en la región. Centroamérica tiene una excelente base laboral y de talento para poder capitalizar todas esas oportunidades”. Caicedo aconsejó importar talento de otras geografías para “formar y crear ese capital intelectual semilla que permite que una organización se transforme y lo haga con su gente de una manera gradual y una manera inteligente”. Subrayó: “El crecimiento tiene que venir con convicción, con inversiones y con decisión. Significa equipos dedicados, significa disciplina, se llama trabajo en agilidad”. A los CEO´s en camino de adopción, les aconsejó: “Se va a empezar a crear una brecha de diferenciación entre quienes usan tecnología y quienes se están quedando rezagados en el uso y adopción de la Inteligencia Artificial” Este artículo fue publicado originalmente en la última edición de Estrategia & Negocios. Lea más contenidos de alta calidad en: click aquí.