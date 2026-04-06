Empresas & Management

El futuro del trabajo no será menos humano, sino más orquestado

Las fábricas más competitivas de la próxima década no se distinguirán sólo por producir más barato o con menos errores. Según un nuevo estudio de Accenture, la ventaja real vendrá de otra combinación: flexibilidad, inteligencia operativa y capacidad de adaptación en tiempo real.

Por: revistaeyn.com La próxima gran transformación del trabajo no ocurrirá en una oficina, sino en la planta. Durante años, el debate sobre automatización en empresas industriales estuvo atrapado entre dos simplificaciones: por un lado, la promesa de más eficiencia; por otro, el temor a una sustitución masiva de empleo. El nuevo informe de Accenture sobre manufactura sugiere que esa conversación ya quedó vieja. La pregunta ya no es si la automatización avanzará, sino qué tipo de organización será capaz de absorberla competitivamente. La tesis del estudio sostiene que hacia 2040, las fábricas líderes no serán simplemente más robotizadas. Serán hiperautomatizadas: entornos capaces de integrar robótica avanzada, datos, IA, gemelos digitales y supervisión humana en una arquitectura de decisión continua, flexible y casi autónoma. El salto no es incremental. Es estructural.Y, sin embargo, el hallazgo más interesante del trabajo no está en la visión de futuro, sino en la brecha entre esa visión y las prioridades reales del presente.

Accenture, que encuestó a 552 gerentes de fábrica y entrevistó a 15 líderes de producción en industrias como automotriz, maquinaria, equipos industriales y aeroespacial, encuentra que muchas compañías siguen concentradas en tareas de digitalización que, en rigor, ya deberían estar resueltas. Ese desajuste importa más de lo que parece. Porque en manufactura, como en estrategia, el riesgo rara vez está en no tener visión; suele estar en llegar tarde a la infraestructura que la vuelve posible.

Hacia fábricas "más adaptables"

La fábrica del futuro no será “más automatizada”; será más adaptable. Uno de los méritos del estudio es que desplaza el foco desde la eficiencia pura hacia una noción más contemporánea de ventaja competitiva. Según el informe, las fábricas más competitivas de 2040 no se diferenciarán sólo por costo y calidad —que ya serán condiciones mínimas de entrada—, sino por tres atributos: flexibilidad, sostenibilidad e inteligencia. Eso cambia la lógica del management industrial. En el paradigma anterior, la fábrica óptima era la que mejor repetía. En el nuevo, la fábrica superior será la que mejor se reconfigure: la que pueda ajustar producción, reasignar recursos, detectar fallas, modificar secuencias y absorber volatilidad sin tener que rediseñarse desde cero cada vez que cambia el contexto. En otras palabras, el activo estratégico ya no será sólo la automatización. Será la capacidad de adaptación operativa. Muchas compañías todavía están invirtiendo como si la competitividad dependiera de automatizar tareas. El estudio sugiere que, en realidad, dependerá de orquestar sistemas.

No se trata de tecnología sino de organización

Tal vez el dato más importante del informe sea también el menos intuitivo: el principal habilitador de la fábrica hiperautomatizada no es la máquina, sino la transformación de la fuerza laboral. El 70% de los gerentes de fábrica encuestados identifica este punto como el factor más crítico de éxito. Y no es difícil entender por qué. Las empresas industriales están entrando a una década en la que convivirán, al mismo tiempo, con retiro de trabajadores experimentados, escasez de talento técnico nuevo y aceleración de tecnologías que requieren capacidades completamente distintas a las del modelo fabril clásico. El estudio es especialmente lúcido en este punto: el trabajo no desaparece; migra de “trabajar en producción” a “trabajar para la producción”. Es decir, se desplaza desde la ejecución manual hacia la supervisión de procesos, la resolución de excepciones, la optimización continua y la interacción con sistemas autónomos. Eso tiene implicancias profundas para cualquier directorio o equipo ejecutivo. Porque obliga a revisar no sólo puestos, sino también: arquitectura de habilidades, modelos de formación ,trayectorias de carrera, engagement y narrativa interna de cambio. La automatización fracasa menos por falta de tecnología que por déficit de legitimidad organizacional. Y el propio informe lo evidencia: 49% de los encuestados identifica la inversión en formación como una barrera relevante, mientras 46% detecta miedo de los trabajadores a perder sus roles y 38% menciona resistencia a asumir funciones ampliadas.

Clave: construir engagement

Si la empresa no rediseña el contrato psicológico del trabajo, la automatización se vuelve técnicamente viable pero culturalmente inviable. Muchas empresas siguen automatizando el pasado. En teoría, la industria ya entiende hacia dónde va. En la práctica, todavía invierte con la lógica del ciclo anterior. Accenture encuentra que 63% de los gerentes prioriza automatización en el mediano plazo, pero sólo una minoría está apostando con suficiente decisión a las configuraciones más avanzadas que harían posible la visión 2040. De hecho, apenas 38% dice que apuntaría a una fábrica hiperautomatizada como concepto preferente al construir nuevas unidades. La brecha es reveladora. Entonces: :las empresas están automatizando, sí. Pero muchas todavía lo hacen para mejorar una operación heredada, no para rediseñar la lógica industrial completa. Es decir, están invirtiendo en una mejor versión del modelo actual, cuando la competencia futura probablemente se juegue en otro tipo de arquitectura productiva.

El informe introduce aquí una idea muy valiosa para management: no existe una sola “fábrica del futuro”, sino varios modelos posibles según el grado de personalización, escala y variabilidad del producto.

Entre ellos aparecen la mass factory, la modular factory, la matrix factory, la machine-to-product factory y la workshop factory. Ese punto es relevante porque obliga a abandonar un error común en transformación digital: copiar tecnología sin rediseñar el modelo operativo.

No toda empresa necesita la misma automatización. Pero toda empresa sí necesita una tesis clara sobre qué tipo de sistema productivo quiere construir.



La IA será una "capa de decisión"

Donde el estudio se vuelve más interesante es en su lectura de la IA. En muchas conversaciones corporativas, la inteligencia artificial todavía aparece como una herramienta de apoyo: una capa de eficiencia, asistencia o analítica. En manufactura avanzada, esa definición ya queda corta. Accenture sostiene que la IA está empezando a convertirse en la capa de inteligencia que gobierna la operación industrial. No sólo optimiza tareas: coordina flujos, predice cuellos de botella, anticipa fallas, reordena secuencias y asigna recursos. En el largo plazo, no actuará sólo como soporte, sino como infraestructura decisional. Los gerentes hoy la están aplicando sobre todo en frentes comprensibles y de retorno más inmediato: planificación de mantenimiento (67%), optimización logística (66%), planificación de producción (66%), detección de fallas (65%) y optimización de procesos (64%).Nada de eso es menor. Pero el verdadero cambio no está en esos casos de uso puntuales. Está en la evolución desde una IA que “asiste” hacia una IA que coordina. El informe incluso anticipa un futuro de arquitecturas multiagente, donde distintos agentes inteligentes —desde utilitarios hasta “superagentes”— interactúan para gestionar funciones específicas de la planta, desde calidad hasta supply chain. En ese modelo, el trabajo humano cambia otra vez: ya no sólo consiste en operar herramientas, sino en supervisar sistemas que aprenden, se conectan y toman microdecisiones.

¿Qué deberían hacer hoy los líderes empresariales?