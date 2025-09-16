El presidente de Nestlé renunciará después del despido del CEO

Empresas & Management

Por revistaeyn.com Nestlé dijo que el presidente Paul Bulcke decidió renunciar, días después de que el gigante suizo de alimentos despidiera abruptamente a su presidente ejecutivo, Laurent Freixe, por no revelar una relación romántica con un subordinado. Bulcke será sucedido por el vicepresidente Pablo Isla, a partir del 1 de octubre. Se suponía que Bulcke entregaría las riendas a Isla en abril de 2026, reporta Reuters.

"Este es el momento adecuado para que me haga a un lado y acelere la transición planificada", dijo Bulcke. El Financial Times había informado la semana pasada que los inversores de Nestlé habían pedido la renuncia de Bulcke por la salida de un segundo director ejecutivo en poco más de un año. La empresa sufrió tras el cese fulminante de su consejero delegado, Freixe, tras descubrirse que ocultaba una relación sentimental con una subordinada directa.