Principal proveedor de maquinaria agrícola de EEUU: John Deere, perjudicado por aranceles

POR EFE

El principal proveedor de maquinaria agrícola en Estados Unidos, John Deere, se ve perjudicado por los aranceles -principalmente sobre el acero, pero también sobre el aluminio-, así como por las dificultades de los agricultores para exportar sus productos a China tras la guerra comercial de la Casa Blanca con este país.

En los resultados empresariales de su tercer trimestre publicados en agosto, John Deere advirtió que los costos arancelarios podrían alcanzar un total de 600 millones de dólares para el año fiscal 2025.

En ese sentido, el aumento de los aranceles le ha costado a la compañía 300 millones de dólares hasta la fecha y se esperan casi otros 300 millones para finales de año.

"Los costos arancelarios en el trimestre fueron de aproximadamente 200 millones de dólares, lo que nos lleva a aproximadamente 300 millones de dólares en gastos arancelarios en lo que va de año, según las tarifas vigentes a la fecha”, declaró el director de relaciones con inversionistas de Deere, John Beal, en una llamada con inversores en agosto.