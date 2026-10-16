El Salvador busca certificar 100 empresas como Operadores Confiables

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Los beneficios que ofrece la DGA con la certificación Operador Confiable incluyen prioridad en despacho, reducción de determinados controles físicos y documentales, atención preferencial ante contingencias y otras facilidades aduaneras, además de Acuerdos de Reconocimiento Mutuo suscritos con otros países.

Por revistaeyn.com El Salvador busca alcanzar, en una primera etapa, 100 empresas certificadas como Operador Confiable, esfuerzo impulsado por la Dirección General de Aduanas (DGA). Para contribuir a esta iniciativa COEXPORT creó el Programa Operador Confiable 360, que apoya a las empresas en su preparación para obtener la certificación de manera efectiva y económicamente accesible. La DGA administra y otorga la Certificación de Operador Confiable (OEA-SV), bajo los estándares del Marco SAFE de la Organización Mundial de Aduanas. COEXPORT, por su parte, prepara y acompaña a las empresas para que puedan cumplir los requisitos y llegar en mejores condiciones al proceso de evaluación oficial.

Actualmente, 30 empresas participan en las ediciones cuarta y quinta del Programa y otras 14, que finalizaron ediciones anteriores, se preparan para presentar su solicitud ante la DGA para Certificarse. Los beneficios que ofrece la DGA con la certificación Operador Confiable incluyen prioridad en despacho, reducción de determinados controles físicos y documentales, atención preferencial ante contingencias y otras facilidades aduaneras, además de Acuerdos de Reconocimiento Mutuo suscritos con otros países. En el tema de competitividad empresarial el proceso también genera beneficios internos. Ordenar procedimientos, fortalecer controles y reducir riesgos puede disminuir costos asociados a demoras y almacenamiento y mejorar la eficiencia de las operaciones. Durante cinco a seis meses, Operador Confiable 360 ofrece un proceso estructurado que incluye autodiagnóstico, análisis de brechas, hoja de ruta individual, 12 sesiones de formación y asistencia técnica especializada.