Conozca los estándares internacionales para adopción de la IA en las empresas

Por revistaeyn.com
Años atrás, las políticas de seguridad corporativas solían centrarse en los mismos temas: credenciales de acceso, contraseñas, uso de dispositivos USB, accesos remotos, clasificación de la información, phishing y ransomware. Hoy, cada vez más organizaciones incorporan políticas específicas para el uso de IA. Ante este escenario,
Según los datos que surgen del último ESET Security Report, el 39,7 % de las empresas promueve su uso bajo marcos internos, mientras que un 39,2 % todavía deja la decisión en manos de cada empleado sin una política definida. Además, el 17,8 % lo limita a determinados casos y solo el 3,4 % de las organizaciones mantiene una prohibición total sobre estas herramientas.
“Los principales proveedores tecnológicos acompañaron esa creciente adopción de la IA, lanzando versiones empresariales de sus asistentes, con controles específicos de seguridad, privacidad y cumplimiento. ChatGPT Business y Enterprise, Microsoft 365 Copilot y Gemini para Google Workspace, fueron diseñadas para ofrecer más garantías sobre el tratamiento de los datos corporativos”, comenta Mario Micucci, investigador de seguridad informática de ESET Latinoamérica.
Entre 2024 y 2025, la discusión cambió y las empresas empezaron a trabajar en políticas internas, clasificación de datos, herramientas autorizadas, capacitación de empleados e integración de asistentes de IA en procesos de negocio.
Respecto del nivel de regulación que tomaron las empresas, como surge del ESET Security Report, se observan diferencias entre sectores productivos: en Educación el uso de IA está más desregulado, con un 58,8 % de las instituciones sin ningún tipo de regla sobre la IA. En contraposición, en el sector financiero (Banca) el 47,6 % de las entidades fomenta su uso, pero bajo estrictas normativas internas.
El reporte muestra que el 39,2 % de las organizaciones todavía opera sin una política definida sobre el uso de herramientas de IA, dejando la decisión en manos de cada empleado. Esto no implica necesariamente que la IA esté prohibida o permitida: simplemente que no existen lineamientos claros que indiquen qué herramientas pueden utilizarse, qué tipo de información puede compartirse o qué responsabilidades asumen quienes recurren a ellas.
Actualmente, ya existen marcos de referencia, estándares internacionales y regulaciones que sirven como guía para implementar una adopción de la IA más segura y responsable. Por ejemplo:
NIST AI RMF (Artificial Intelligence Risk Management Framework) - Publicado en 2023 por el National Institute of Standards and Technology, propone buenas prácticas para que las empresas puedan identificar, evaluar, gestionar y monitorear los riesgos asociados a la IA.
ISO/IEC 23894 - Esta norma se enfoca exclusivamente en la gestión de riesgos asociados a la IA. Ofrece lineamientos para identificar, analizar, tratar y monitorear los riesgos derivados del desarrollo o uso de sistemas de IA.
ISO/IEC 42001 - Es el primer estándar internacional para implementar un Sistema de Gestión de Inteligencia Artificial (Artificial Intelligence Management System – AIMS). La norma establece requisitos para definir políticas, asignar responsabilidades, evaluar riesgos, documentar procesos y promover la mejora continua.
EU AI Act - Es el primer marco regulatorio integral sobre IA aprobado por la Unión Europea. Busca establecer obligaciones para quienes desarrollan, comercializan o utilizan sistemas de IA, clasificándolos según el nivel de riesgo que representan. Si bien su aplicación se centra en el mercado europeo, también impacta a empresas de otros países que ofrecen productos o servicios basados en IA dentro de la Unión Europea.
NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0 - Es uno de los marcos de ciberseguridad más utilizados a nivel mundial. Ofrece una estructura ampliamente adoptada para gestionar riesgos tecnológicos mediante funciones como Govern, Identify, Protect, Detect, Respond y Recover.
“Más allá de sus diferencias, estos estándares, marcos de referencia y regulaciones reflejan cómo la gobernanza de la IA ya no depende únicamente del criterio de cada organización. Hoy existen lineamientos reconocidos que ayudan a definir políticas, gestionar riesgos y establecer controles para incorporar la IA de forma segura, responsable y alineada con los objetivos del negocio”, destacan desde ESET.