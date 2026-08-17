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Conozca los estándares internacionales para adopción de la IA en las empresas

Ante restricciones rígidas, es probable que los empleados recurran a herramientas no autorizadas. En cambio, las políticas permisivas o ambiguas aumentan el riesgo de que se compartan datos sensibles, se confíe excesivamente en las respuestas de la IA o se utilicen sin los controles adecuados.

Por revistaeyn.com Años atrás, las políticas de seguridad corporativas solían centrarse en los mismos temas: credenciales de acceso, contraseñas, uso de dispositivos USB, accesos remotos, clasificación de la información, phishing y ransomware. Hoy, cada vez más organizaciones incorporan políticas específicas para el uso de IA. Ante este escenario, Según los datos que surgen del último ESET Security Report, el 39,7 % de las empresas promueve su uso bajo marcos internos, mientras que un 39,2 % todavía deja la decisión en manos de cada empleado sin una política definida. Además, el 17,8 % lo limita a determinados casos y solo el 3,4 % de las organizaciones mantiene una prohibición total sobre estas herramientas.

“Los principales proveedores tecnológicos acompañaron esa creciente adopción de la IA, lanzando versiones empresariales de sus asistentes, con controles específicos de seguridad, privacidad y cumplimiento. ChatGPT Business y Enterprise, Microsoft 365 Copilot y Gemini para Google Workspace, fueron diseñadas para ofrecer más garantías sobre el tratamiento de los datos corporativos”, comenta Mario Micucci, investigador de seguridad informática de ESET Latinoamérica. Entre 2024 y 2025, la discusión cambió y las empresas empezaron a trabajar en políticas internas, clasificación de datos, herramientas autorizadas, capacitación de empleados e integración de asistentes de IA en procesos de negocio. Respecto del nivel de regulación que tomaron las empresas, como surge del ESET Security Report, se observan diferencias entre sectores productivos: en Educación el uso de IA está más desregulado, con un 58,8 % de las instituciones sin ningún tipo de regla sobre la IA. En contraposición, en el sector financiero (Banca) el 47,6 % de las entidades fomenta su uso, pero bajo estrictas normativas internas. El reporte muestra que el 39,2 % de las organizaciones todavía opera sin una política definida sobre el uso de herramientas de IA, dejando la decisión en manos de cada empleado. Esto no implica necesariamente que la IA esté prohibida o permitida: simplemente que no existen lineamientos claros que indiquen qué herramientas pueden utilizarse, qué tipo de información puede compartirse o qué responsabilidades asumen quienes recurren a ellas.