Informe: 62% de empresas de alimentos considera controlar causas de sus riesgos

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Aunque el 83 % cuenta con un proceso formal de continuidad del negocio, un estudio global de WTW revela brechas en herramientas, presupuesto y coberturas, un desafío para Latinoamérica por su exposición al clima, el costo de los insumos y las interrupciones de la cadena de suministro.

Por revistaeyn.com La industria de alimentos, bebidas y agricultura enfrenta una creciente brecha entre su preparación formal y su capacidad real para responder a los riesgos. Solo el 62 % de las empresas encuestadas afirma sentirse algo o completamente en control de las causas que originan sus riesgos, una cifra inferior al 75 % registrado en 2024 y al 89 % de 2022.

Así lo revela el estudio “Del campo al corazón del consumidor”, elaborado por WTW con base en el “Global Food, Beverage & Agriculture Risk Report 2026”. El estudio recoge la opinión de 450 tomadores de decisión senior de las empresas más grandes del sector en el mundo, con ingresos anuales promedio de US$4,000 millones. Los resultados muestran que, aunque el 83 % de las organizaciones cuenta con un proceso formal de planificación de continuidad del negocio, persisten obstáculos internos que pueden limitar su capacidad de respuesta. El 56 % señala que carece de las herramientas y la información necesarias para gestionar sus riesgos, frente al 33 % en 2024; el 51 % menciona la falta de presupuesto y el 45 %, la falta de apoyo a nivel de directorio. “Contar con un plan de continuidad es un paso importante, pero no garantiza por sí solo que una empresa esté preparada para responder ante los riesgos actuales. Es necesario que ese plan se mantenga conectado con la realidad de la operación y que las coberturas reflejen las exposiciones reales, no únicamente las percibidas”, señaló Luis Flores, gerente general de WTW Guatemala. El análisis de WTW señala que Latinoamérica presenta una exposición especialmente alta al riesgo climático, la volatilidad de los precios de las materias primas y la dependencia de mercados de exportación.