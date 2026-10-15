Centroamérica busca agilizar el comercio mediante operadores aduaneros certificados

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La iniciativa se lleva a cabo mediante el reconocimiento mutuo de las certificaciones aduaneras otorgadas a empresas que cumplen requisitos de seguridad, controles internos y normativa aduanera.

Por Agencia EFE Las autoridades aduaneras de Centroamérica trabajan en un plan para agilizar el paso de mercancías de empresas certificadas como Operadores Económicos Autorizados (OEA) por las fronteras de la región con el objetivo de reducir los tiempos de espera y los costos del comercio. La iniciativa se lleva a cabo mediante el reconocimiento mutuo de las certificaciones aduaneras otorgadas a empresas que cumplen requisitos de seguridad, controles internos y normativa aduanera.

Esta certificación les permite acceder a beneficios como inspecciones más ágiles, prioridad en el despacho de mercancías y atención preferencial en los pasos fronterizos, con el acompañamiento de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca) y el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Según datos publicados este año por el BID, la modernización de los pasos fronterizos ya ha mostrado resultados: el tiempo de los procesos de importación en Peñas Blancas, entre Costa Rica y Nicaragua, se redujo de 10,5 a 1,3 horas, mientras que en Paso Canoas, en la frontera entre Costa Rica y Panamá, pasó de 7,6 horas a aproximadamente una hora. El mecanismo se apoya en los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo (ARM), mediante los cuales las autoridades aduaneras de distintos países reconocen las certificaciones otorgadas a empresas que cumplen estándares internacionales de seguridad y gestión de riesgos. Según la Organización Mundial de Aduanas (OMA), estos acuerdos permiten extender a otros países los beneficios aduaneros de los operadores certificados.

Un paso hacia la integración regional

Como parte de los esfuerzos regionales, varios países centroamericanos suscribieron un Arreglo de Reconocimiento Mutuo del OEA mediante el cual reconocieron la compatibilidad de sus respectivos programas y fortalecieron la cooperación entre las administraciones aduaneras. El secretario general de la Sieca, Alden Rivera Montes, destacó que el fortalecimiento de este mecanismo representa una evolución de la integración económica regional hacia un modelo basado en la confianza entre las administraciones aduaneras. “El Acuerdo de Reconocimiento Mutuo representa uno de los mayores avances de la integración económica centroamericana porque convierte la confianza entre nuestras autoridades aduaneras en un activo para el desarrollo”, afirmó Rivera Montes.