El valor estratégico de la adaptabilidad en la transformación empresarial

Por: Hugo Díaz (*)

En las empresas más exitosas, la adaptabilidad se ha vuelto una cuestión de supervivencia y, cada vez más, la principal fuente de ventaja competitiva.

Ya he resaltado que, para las personas, la capacidad de adaptarse terminará pesando más que el conocimiento acumulado. Esto aplica tanto para emprendedores como para las grandes empresas y el mercado laboral.

Martin Reeves y Mike Deimler, del Boston Consulting Group, lo advirtieron en Harvard Business Review desde 2011: la estrategia tradicional daba por sentado un mundo estable y predecible, y ese mundo se acabó.

Los datos que citaron siguen siendo elocuentes. Desde 1980, la volatilidad de los márgenes operativos de las empresas se ha más que duplicado, y el porcentaje de compañías que caen fuera de los tres primeros lugares de su industria pasó de 2% en 1960 a 14% en 2008.

La ventaja hoy pertenece a quienes aprenden a hacer cosas nuevas más rápido que sus competidores.

Para un emprendedor, la implicación es incómoda: el plan a cinco años, ese documento que tanto tranquiliza a los inversionistas, se vuelve casi decorativo cuando el terreno se mueve cada trimestre.

El mercado de talento ya lo refleja. Un estudio de IBM de 2019, con más de 5.600 ejecutivos en 48 países, estimó que hasta 120 millones de trabajadores en las 12 economías más grandes del mundo necesitarían re-entrenarse en 3 años por la automatización.

Al calificar las habilidades que más buscan en su gente, los ejecutivos pusieron en primer lugar la disposición a ser flexibles, ágiles y adaptables al cambio, por encima de capacidades técnicas que dominaban pocos años antes.

Conviene subrayar algo: tanto el estudio del BCG como el de IBM son anteriores a la aparición de ChatGPT en 2022 y a la evolución vertiginosa de los modelos de lenguaje que vino después.

Si ya entonces la adaptabilidad encabezaba la lista, hoy la urgencia es mayor.

En 2010 fundé una empresa dedicada a automatizar procesos administrativos para el sector salud en Estados Unidos, y desde entonces vi de primera mano cómo la automatización obligaría a muchas personas a re-entrenarse y a moverse hacia tareas con menor riesgo de ser reemplazadas.

Aquella era apenas la marejada inicial. Lo que vivimos hoy con los modelos de lenguaje es el tramo más veloz de la ola, el que revuelca a quien lo recibe sin preparación. Esa ola no se detiene, así que la única salida sensata es aprender a surfearla: remar a tiempo y convertir su fuerza en impulso.