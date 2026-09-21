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Asfura abordará ante la ONU la crisis hídrica y sus efectos en Honduras

Asfura viajó a Nueva York para participar en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, donde tiene previsto abordar la situación climática hondureña y gestionar apoyo internacional para atender las necesidades de las comunidades más afectadas.

Por revistaeyn.com El presidente de Honduras, Nasry Asfura, expondrá ante la Asamblea General de las Naciones Unidas los efectos que la crisis climática y, particularmente, la prolongada sequía están provocando en el país, con énfasis en las consecuencias sobre el acceso al agua, la producción agrícola y la seguridad alimentaria. Asfura viajó a Nueva York para participar en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, donde tiene previsto abordar la situación climática hondureña y gestionar apoyo internacional para atender las necesidades de las comunidades más afectadas. El mandatario estará acompañado por la canciller Mireya Agüero.

De acuerdo con información divulgada por el Gobierno hondureño, la falta prolongada de lluvias y el comportamiento irregular de las precipitaciones han generado dificultades en distintas regiones del territorio. El ministro de Comunicaciones, Héctor Ordóñez, calificó la situación como una “crisis humana”, debido a sus efectos sobre el agua y la disponibilidad de alimentos. Uno de los principales indicadores de la emergencia es que 103 de los 298 municipios de Honduras permanecen bajo alerta roja, mientras otros 130 se encuentran bajo alertas amarilla y verde. La sequía asociada al fenómeno de El Niño ha reducido la disponibilidad de agua para consumo humano y animal y ha afectado actividades agrícolas y productivas. El impacto también alcanza directamente la seguridad alimentaria. Lena Savelli, directora regional del Programa Mundial de Alimentos para América Latina y el Caribe, advirtió en septiembre que el número de hondureños en situación de inseguridad alimentaria podría aumentar de aproximadamente 1.4 millones a 1.9 millones como consecuencia de la sequía.