Guatemala recibe armas de EE.UU. por US$5 millones tras 47 años de embargo

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La entrega tuvo lugar en la Fuerza Aérea Guatemalteca, tras la llegada del avión procedente de Estados Unidos con el armamento militar, compuesto de lanzagranadas, ametralladoras, fusiles M4 y equipo para operaciones especiales nocturnas.

Por Agencia EFE El Gobierno de Guatemala recibió un cargamento de armas militares procedente de Estados Unidos, valorado en aproximadamente US$5 millones, por primera vez en 47 años, tras la finalización de un embargo impuesto por la nación norteamericana ante el irrespeto a los derechos humanos. El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, detalló que este primer lote entregado consta de alrededor de 14.000 armas por un valor de aproximadamente cinco millones de dólares.

"La seguridad de las familias guatemaltecas es una prioridad para nuestro Gobierno", afirmó Arévalo de León, luego de recibir el armamento de manera oficial por parte de Estados Unidos. La entrega tuvo lugar en la Fuerza Aérea Guatemalteca, tras la llegada del avión procedente de Estados Unidos con el armamento militar, compuesto de lanzagranadas, ametralladoras, fusiles M4 y equipo para operaciones especiales nocturnas. El mandatario dijo, durante su intervención en la ceremonia de entrega del armamento, que "la adquisición forma parte de una transformación" en tierra, aire y mar para "proteger a Guatemala". De igual manera, el presidente añadió que "estamos destinando recursos para fortalecer la seguridad de la población" y que el Ejército guatemalteco "da resultados que nos llevan de orgullo".