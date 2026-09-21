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Ciudad de Panamá destaca entre las mejores de LATAM, según Global Cities Index

La capital de Panamá ocupó el quinto puesto regional y la posición 280 entre las 1,000 ciudades evaluadas a nivel mundial por Oxford Economics.

Por revistaeyn.com Ciudad de Panamá se ubicó entre las cinco ciudades mejor posicionadas de América Latina y el Caribe en 2026, de acuerdo con el Global Cities Index de Oxford Economics. Según dio a conocer el índice, se analizó 113 ciudades de América Latina y el Caribe a partir de 27 indicadores agrupados en cinco categorías: economía, capital humano, calidad de vida, medioambiente y gobernanza. Panamá ocupó el quinto puesto regional y la posición 280 entre las 1,000 ciudades evaluadas a nivel mundial.

Según el listado Panamá quedó por detrás de Buenos Aires, Santiago, Lima y Ciudad de México. En la clasificación regional le siguieron São Paulo, San José, Bogotá, Monterrey y Brasilia. Ciudad de Panamá destaca como uno de los principales hubs logísticos de América Latina, un elemento que contribuye a su posición dentro del índice. Buenos Aires encabezó la clasificación regional y ocupó el puesto 138 a nivel mundial. Santiago se ubicó en la posición 155, Lima en la 196 y Ciudad de México en la 221. Ciudad de Panamá, por su parte, apareció en el puesto 280. Oxford Economics señaló que el capital humano constituye una de las principales ventajas competitivas de las ciudades latinoamericanas. El informe relaciona este desempeño con la presencia de universidades, el nivel educativo y una productividad que muestra señales de mejora en distintos centros urbanos.