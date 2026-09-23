Empresas & Management

Empresas familiares de Centroamérica: construcción de legado que sobrevive al fundador

La continuidad se prepara con años de anticipación. Una investigación de Estrategia & Negocios explora cómo las familias empresarias de la región abordan la sucesión, forman nuevos líderes y se preparan para la era de la inteligencia artificial.

Por: Revistaeyn.com ¿Qué ocurriría si el fundador de una empresa se ausentara durante tres semanas? ¿Quién tomaría las decisiones? ¿Con qué autoridad y bajo cuáles reglas? Para una familia empresaria, responder estas preguntas permite reconocer cuánto ha avanzado en la preparación de su futuro. Ese es uno de los desafíos que aborda “Empresas Centenarias & Familiares de CA: Sucesión exitosa, construir en el largo plazo”, la investigación publicada en las páginas 60 a 64 de la edición 320 de Estrategia & Negocios. Con textos de Claudia Contreras, el especial reúne voces expertas y experiencias empresariales para explorar cómo dar continuidad a un negocio a través de las generaciones. En Centroamérica conviven grupos familiares que operan en varios países y cuentan con estructuras de gobierno consolidadas, junto con empresas cuyas decisiones todavía dependen de una sola persona. La investigación examina una tensión que atraviesa a organizaciones de distintos tamaños: profesionalizar la operación puede avanzar más rápido que establecer las reglas sobre quién decide, quién dirige y cómo se ejerce la propiedad.

Una transición que comienza mucho antes del relevo

Uno de los planteamientos del especial invita a revisar los tiempos de la sucesión. Gerardo Bonilla, Managing Partner de McKinsey & Company Guatemala, advierte que una transición exitosa del CEO en una empresa familiar puede tomar entre ocho y quince años, considerando la preparación de candidatos y la consolidación del nuevo líder. ¿Qué capacidades necesita ese sucesor? ¿Cómo construye legitimidad frente a familiares, colaboradores y directores independientes? ¿Qué ocurre cuando el fundador deja el cargo, pero continúa dando instrucciones? La investigación recorre estas preguntas y los errores que pueden comprometer la continuidad: confundir la transferencia del mando con la de la propiedad, elegir por parentesco antes que por capacidades o posponer las decisiones hasta que una crisis obliga a actuar.

Las experiencias de quienes construyen continuidad

El recorrido del informe incluye a Castillo Hermanos, AGRISAL y Laboratorios Paill, con experiencias que permiten observar cómo se conectan los valores familiares, la preparación de las nuevas generaciones y las decisiones de negocio. Castillo Hermanos comparte la importancia de sus valores y de los requisitos que deben cumplir los familiares para incorporarse a la empresa. AGRISAL describe el papel de su protocolo familiar y de los miembros externos en su Junta Directiva. Desde Laboratorios Paill, la segunda generación plantea el desafío de definir nuevos mercados y prioridades sin perder las bases sobre las que se construyó la compañía. Son experiencias que acercan la discusión a decisiones concretas: cómo evaluar el talento, distribuir responsabilidades y establecer acuerdos que funcionen cuando aparecen diferencias.

El futuro también exige prepararse para la IA