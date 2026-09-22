Centroamérica & Mundo

Latinoamérica supera el millón de automóviles eléctricos y crecen 39.1 % a julio

Los crecimientos interanuales más notables se registran en Argentina (+873 %), Ecuador (+261 %), Colombia (+236 %), Brasil (+193 %) y Uruguay (+151 %).

Por Agencia EFE América Latina y el Caribe alcanzó un hito en su transición energética al superar, por primera vez, el millón de vehículos livianos electrificados, más de la mitad de ellos en Brasil, con más de 580.000 automóviles eléctricos, según anunció la Organización Latinoamericana y Caribeña de la Energía (Olacde) Con un registro de 1.016.034 unidades de vehículos 100 % eléctricos (BEV) e híbridos enchufables (PHEV) a junio de 2026 —impulsado por la incorporación de 285.785 unidades solo en el primer semestre—, la región evidencia una aceleración exponencial frente a las 17.541 unidades contabilizadas en 2020.

Los datos revelan un punto de inflexión comercial: el 10 % de los vehículos livianos que se venden en la región en lo que va de 2026 corresponde a tecnologías BEV o PHEV. Brasil encabeza el volumen de ventas semestrales con 91.483 unidades y concentra el mayor parque de la región, con más de 580.000 automóviles. Los crecimientos interanuales más notables se registran en Argentina (+873 %), Ecuador (+261 %), Colombia (+236 %), Brasil (+193 %) y Uruguay (+151 %). En términos de penetración relativa por población, Uruguay y Costa Rica lideran la vanguardia regional. La Olacde resaltó que, "en paralelo, el transporte público eléctrico escala con firmeza", pues la flota en Latinoamérica y el Caribe alcanzó los 10.685 autobuses eléctricos, al sumar 967 unidades adicionales en apenas tres trimestres, con un incremento cercano al 10% en tres meses.